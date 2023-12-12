Банкопад в США

Все началось с Silicon Valley Bank

В конце I квартала 2023 года США и мир всколыхнул неожиданный и достаточно масштабный банкопад, ставший самым масштабным с 2008 года. Так, в этом году сразу несколько американских банков столкнулись с серьезными проблемами, не сумев удержать баланс ликвидности.

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Все началось с Silicon Valley Bank, который работал более 40 лет и был известен сотрудничеством с технологическим сектором и стартапами. Делая основную ставку на технологии и развитие, банк стал основным бенифициаром в Кремневой долине.

Silicon Valley Bank вкладывал средства в ценные бумаги. Большинство из них составляли долгосрочные правительственные и ипотечные облигации. Соответственно, когда технологический бум с концом пандемии завершился, стартапы начали более активно сталкиваться с финансовыми потерями и привлекать средства на фондовой бирже путем выпуска акций стало слишком дорого. Они решили компенсировать недостаток ликвидности благодаря средствам со счетов в SVB. Что и стало началом конца.

Показательны данные! За первые два дня после краха банков в США рынок потерял примерно 500 миллиардов долларов.

Банкопад заполонил не только США, но и Европу

Кроме Silicon Valley Bank также заявили о Silvergate Capital Corp и Signature. Дальше – больше! Последствия банкопада в США перекинулись и на Европу. Вызовы фиксировались в банковских системах разных стран, однако основной удар принял в прошлом второй по величине банк в Швейцарии.

Речь идет о Credit Suisse. Стоит отметить, что у кредитора были серьезные проблемы, которые не были связаны с американским банкопадом.

Для предотвращения распространения банковского кризиса Credit Suisse выкупил его главный конкурент и передовой банк Швейцарии – UBS. Итак, история, длившаяся почти 200 лет, завершилась окончательным крахом.

"Упрямая" инфляция

Вопрос перманентного роста цен остается на первых страницах мировых медиа еще с 2019 года. Напомним, что именно тогда началась пандемия коронавируса, сильно изменившая экономический ландшафт в мире. Новым толчком к росту цен на глобальном уровне стала полномасштабная агрессия России против Украины, поскольку, в частности, поломала немало логистических цепочек.

В течение 2023 года многим ЦБ удалось добиться значительных успехов в борьбе с инфляцией. Однако ни один из них не достиг желаемого показателя в 2%.

На сегодняшний день инфляция в США остановилась на уровне 3,1% в годовом измерении.

В то время как в странах Евросоюза этот показатель упал до 2,4% годовых, по данным Евростата.

Похожую динамику фиксируют в Великобритании, где инфляция в октябре упала до 4,7% годовых, согласно официальным данным.

Важно! Большинство лет регуляторы в США и Европе повышали ключевую ставку. В ходе последних заседаний американский и британский центробанки сохранили этот показатель на текущем уровне, тогда как Европейский центральный банк в очередной раз повысил ставку.

Цены на газ

В целом цены на газ в Европе зафиксировали довольно интересную траекторию в течение 2023 года: в начале января произошел спад до уровня, который был до начала полномасштабного вторжения России в Украину – 750 долларов за 1000 кубометров. Это изменение можно назвать феноменальным, поскольку всего несколько месяцев до этого Россия уменьшила и в конце концов остановила большинство экспорта сырья в Европу.

Уже в мае начали говорить о вероятности того, что стоимость газа упадет ниже 0. Накануне цены падали несколько недель и достигли минимума с середины 2021 года. Самое важное, что этот прогноз оправдался в октябре. Европа активно работала над тем, чтобы не допустить газового кризиса и накопила в хранилищах больше сырья, чем в предыдущие годы.

Однако стоимость голубого топлива также росла, в частности, из-за начала конфликта на Ближнем Востоке. К примеру, всего через несколько недель после атаки ХАМАС на Израиль сырье подорожало на 35%. Также важным фактором давления стали опасения по поводу распространения конфликта.

Любопытно! В НБУ считают, что стоимость газа на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году вырастет на 2,9% – до 532,3 доллара за тысячу кубометров.

Что больше всего влияло на рынок нефти в 2023 году

Цены на нефть демонстрировали разностороннюю динамику в течение этого года. При этом на стоимость нефти влияли разные факторы и решения. Среди главных аспектов, влияющих на динамику цен – решение ОПЕК+ о добровольном сокращении объемов добычи нефти. Здесь следует выделить Саудовскую Аравию и Россию. На этом фоне цены на нефть в определенный период достигали почти 100 долларов за баррель.

В то же время экономическая ситуация в мире и, в частности, Китае также играет важную роль. Это ведь прямо влияет на спрос. С ухудшением экономической активности цены на нефть спадали, что неоднократно отмечали эксперты. Особое внимание привлекает Китай. На это есть несколько причин:

Это самый крупный импортер нефти в мире.

Экономическое восстановление Китая, которое сталкивается с рядом вызовов.

Роль Китая на геополитической арене.

Еще одним важным фактором влияния стала война между ХАМАС и Израилем, спровоцировавшая новый рост цен на нефть. Главные причины – опасения распространения конфликта в регионе и перебоев со снабжением.

В то же время, опасения относительно дальнейшей динамики экономик мира неоднократно способствовало обесцениванию нефти. Например, только в первой половине декабря цены на нефть упали до самого низкого уровня за 6 месяцев из-за вышеупомянутых опасений инвесторов, информирует Reuters.

Нефтяные санкции против России также обсуждались довольно часто. Многие эксперты указывают, что потолок цен, установленный на уровне 60 долларов на нефть, не работает. В частности, об этом рассказывали украинские экономисты и бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Добавляют, что эффективным этот инструмент был только в начале его введения, а Россия за 2023 год сумела найти варианты для обхода санкций.

Подробнее об этом Европа сбрасывает энергетическую удавку России: Коболев о конкурентах Москвы и усилении санкций

Массовые увольнения в техсекторе

Технологический сектор уже годами считается одним из передовых на финансовом рынке. Компании из этой индустрии часто возглавляют самые разные рейтинги: от рыночной капитализации до стремительного роста доходов или стоимости акций. Однако последние два года техкомпании провели масштабные раунды увольнений. Некоторые из них пришлись на 2023 год.

Лишь в январе топовые американские компании "простились" с десятками тысяч работников:

Alphabet (материнская компания Google) – уволила 12 тысяч человек;

(материнская компания Google) – уволила 12 тысяч человек; Amazon – в начале года компания анонсировала увольнение 18 тысяч человек в год;

– в начале года компания анонсировала увольнение 18 тысяч человек в год; Microsoft – техгигант в январе сообщил, что уволены 10 тысяч работников за первый квартал.

Тренд на увольнение держался в течение всего года, хотя интенсивность этого тренда постепенно спадала. На решения компаний влияли разные факторы, но можно выделить несколько, которые касаются почти всех: