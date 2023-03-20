Швейцарский центральный банк UBS Group AG приобрести своего конкурента и второй по величине банк в стране. Речь идет о Credit Suisse, у которого обнаружили серьезные проблемы после крушения нескольких банков в США.

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Следовательно, крупнейший банк Швейцарии выкупит своего конкурента со 167-летней историей за 3,2 миллиарда долларов. Кроме того, UBS возьмет на себя убытки в размере до 5,4 миллиарда долларов по соглашению, подкрепленному масштабными гарантиями от правительства Швейцарии. Окончательно соглашение планируется завершить до конца 2023 года.

Это исторический день в Швейцарии, и, честно говоря, мы надеялись, что он не наступит. Я хотел бы прояснить, что хотя мы не инициировали обсуждение, мы считаем, что соглашение является финансово привлекательным для акционеров UBS,

– заявил глава UBS Колм Келлехер во время телефонной конференции.

Главный исполнительный директор UBS Ральф Хамерс подчеркнул, что есть немало деталей, которые нужно проработать. Вскоре после сообщения о приобретении Credit Suisse выступили с заявлениями еще несколько центральных банков. В частности, речь идет о Федеральном резерве, Европейском центральном банке.

К теме! Регуляторы решили успокоить рынки, пораженные после краха банков в США в начале этого месяца. Напомним, что за первые два дня после новостей о проблемах американских банков рынки потеряли почти 500 миллиардов долларов.

В общем, речь идет о наибольшей реакции на глобальном уровне со времен разгара пандемии коронавируса. Федеральный резерв также сообщил об объединении усилий с центральными банками нескольких стран. Речь идет о:

Канаду;

Великобританию;

Японию;

Швейцарию;

Евросоюз.

Главная цель – повышение ликвидности рынка. В частности, известно, что Европейский центральный банк пообещал поддержать банки Еврозоны со ссудами в случае возникновения такой потребности. Кроме того, регулятор добавил, что спасение Credit Suisse было "инструментальным" с целью восстановления покоя в секторе.

Главы центробанков США и Великобритании, а также глава американского Минфина поздравили решение швейцарского регулятора. Некоторые инвесторы приветствовали это решение, но сейчас заняли достаточно осторожную позицию по дальнейшему развитию ситуации.