Как тарифы Трампа повлияли на фондовый рынок США

Американская биржа завершила торги в среду, 2 апреля, с существенным спадом. Обвал на рынке спровоцировал Дональд Трамп, который ввел новые тарифы на импортные товары, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Для понимания, Трамп ввел минимальный тариф в 10% на весь импорт в США. Но это далеко не все, поскольку он ввел дополнительные пошлины для 60 стран с наибольшим торговым дисбалансом. В частности, речь идет о таких странах:

Европейский Союз – 20%;

Япония – 24%

Китай – 34%.

К теме! Американские компании из-за пошлин, которые ввел Трампа на импортные товары из Канады, Мексики и Китая в начале марта, потеряли 3,6 триллиона долларов на бирже.

Акции компаний, которые входят в Индекс S&P 500, упали почти на 1,5%. Тогда как Индекс Nasdaq 100 обвалился на 2%. По данным Bloomberg, выше упомянутые индексы упали более чем на 3,5% и 4,5% соответственно. Инвесторов беспокоит влияние, которые будут иметь пошлины, а также нестабильный характер их объявления администрацией Трампа.

Также в среду существенно просели акции компаний, которые зависят от импорта. Акции компании Nike упали на 6%, а ценные бумаги производителя автомобилей General Motors потеряли в цене 3%. Значительно просели в цене и акции технологического гиганта Nvidia, которая является ключевым поставщиком чипов в мире. Акции обвалились примерно на 5%, хотя в течение дня они росли в цене. Это связано с тем, что Трамп ввел пошлины на уровне 32% для Тайваня, где производят больше всего чипов в мире.

Кроме того, тарифы Трампа ударили и по компании Илона Маска, который инвестировал в его победу на выборах более 280 миллионов долларов. Акции Tesla упали на 7%, по данным CNBC.