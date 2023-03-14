Значительные потери зафиксировали во время торговых сессий в пятницу и понедельник. По состоянию на 14 марта 2023 года ситуация на фондовом рынке остается стабильной.

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Миллиардные потери на рынке из-за краха банка

Все началось из-за крушения Silicon Valley Bank. В частности, возникли серьезные опасения относительно дальнейшего будущего банковского сектора США. Один из важных вопросов, могут ли другие банки столкнуться с нехваткой финансирования из-за потерь своих облигаций. В то же время политики делают все, чтобы заверить рынки в отсутствии "риск заражения".

Важно! За предыдущие два торговых дня общая стоимость компаний, входящих в Индекс MSCI World Financials и Индекс MSCI EM Financials, уменьшилась примерно на 465 миллиардов долларов.

Самый сильный удар в понедельник, 13 марта, получили региональные банки США. Дело в том, что банковский индекс KBW потерял во время торгов 7,7%. Это стало самым стремительным спадом с июня 2020 года.

Акции банка First Republic зафиксировали падение на уровне 73% за три торговых сессии. Следовательно, компания стала лидером по потерям в рейтинге Индекса MSCI World Financials за этот период.

Что происходит на рынке сейчас

В то же время этот банк начал новый день с ростом на 22% на пре маркете, как и другие американские кредиторы. Показатели европейских банков на фондовом рынке колебались между убытками и прибылями, но в целом ситуация стабилизировалась после обесценивания в понедельник. Исключением стала только компания Credit Suisse Group AG, потерявшая дополнительные. 4,4%. В то же время выросли потери на рынках Азии. В результате индекс региональных финансовых акций MSCI упал на 3%.