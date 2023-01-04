В среду, 4 января, цены на газ в Европе упали 750 долларов за 1000 кубических метров. В последний раз такая динамика на рынке была аж 18 февраля 2022 года, то есть за несколько до начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

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Важные изменения на рынке газа в Европе

В целом с начала дня газ подешевел свыше 3%, по данным торгов в Лондоне. В то же время февральские фьючерсы на газ в хабе TTF упали 733 долларов за 1000 кубометров или до 67 евро за мегаватт-час, сообщает портал 24happenings.

К теме! Ранее издание Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Cornwall Insight сообщало, что попытки компенсировать дефицит газа не повлияют на снижение цен на голубое топливо в Европе. Добавляют, что стоимость сырья остается высокой до конца текущего десятилетия.

В The New York Times сообщают, что это феноменальный поворот на рынке. Дело в том, что всего несколько месяцев назад Россия уменьшила и в конце концов остановила большинство экспорта сырья в Европу. На тот момент на рынке опасались, что континент в течение зимы зафиксирует серьезный дефицит газа. В результате цены на голубое топливо в августе взлетели в 340 евро за мегаватт-час, что в 5 раз выше текущей стоимости.

Эти опасения во многом исчезли, несмотря на то, что ранее Россия обеспечивала примерно 40% поставок газа для Европы, который использовался для разных целей, а именно отопления домов, нужд бизнесов и т.д.

Добавим, что в ЕС в конце декабря 2022 согласовали ценовой потолок на газ на равны 180 евро за мегаватт-час. Европейские чиновники преследуют цель с использованием этого механизма предотвратить экстремальные колебания цен. Эта норма вступит в силу 15 февраля 2023 года.

Напомним, что Германия сообщила, что с 1 января 2023 года больше не будет покупать российскую нефть по трубопроводу До этого страна отказалась от импорта газа и угля из государства-агрессора.