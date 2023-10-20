Фьючерсы на газ с 7 октября существенно выросли в цене. И эта динамика все еще держится на рынке.

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В Европе дорожает голубое топливо

По состоянию на пятницу, 20 октября, фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали 1,5% до 51 евро за мегаватт-час. Таким образом тысяча кубометров стоит примерно 570 долларов. Тогда как после атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, газ подорожал на 35%.

Кроме того, серьезный фактор влияния на рынок – опасения, что США могут быть вовлечены в более масштабную войну на Ближнем Востоке. В частности, сообщают о таких инцидентах:

усиление атак беспилотников в Ираке и Сирии;

перехват крылатых ракет американским эсминцем, которые выпустили в сторону Израиля боевики-хуситы из Йемена.

На этом фоне действующий президент США Джозеф Байден обратился к нации с призывом продолжать поддерживать финансирование Израиля и военные усилия Украины. С другой стороны, напомним, что Европейский Союз еще в середине августа заявил о готовности к отопительному сезону. Мол, их хранилища заполнены свыше 90%.