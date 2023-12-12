Банкопад у США

Все почалось з Silicon Valley Bank

Наприкінці І кварталу 2023 року США та світ сколихнув неочікуваний й досить масштабний банкопад, який став наймасштабнішим з 2008 року. Так цьогоріч відразу кілька американських банків стикнулися із серйозними проблемами, незумівши втримати баланс ліквідності.

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Усе почалося із Silicon Valley Bank, який працював понад 40 років й був відомий співпрацею із технологічним сектором та стартапами. Роблячи основну ставку на технології та розвиток, банк став основним беніфіціаром у Кремнівій долині.

Silicon Valley Bank вкладав кошти у цінні папери. Більшість з них складали довгострокові урядові та іпотечні облігації. Відповідно, коли технологічний бум з кінцем пандемії завершився, стартапи почали активніше зіштовхуватись з фінансовими втратами й залучати кошти на фондовій біржі шляхом випуску акцій стало занадто дорого. Тож вони вирішили компенсувати брак ліквідності завдяки коштам з рахунків у SVB. Що і стало початком кінця.

Показові дані! За перші два дні після краху банків у США ринок втратив приблизно 500 мільярдів доларів.

Банкопад заполонив не лише США, але й Європу

Крім Silicon Valley Bank також заявили про Silvergate Capital Corp та Signature. Далі – більше! Наслідки банкопаду у США перекинулися й на Європу. Виклики фіксували у банківських системах різних країн, проте основний удар прийняв у минулому другий за величиною банк у Швейцарії.

Йдеться про Credit Suisse. Варто наголосити, що кредитор мав серйозні проблеми, які не були пов'язані з американським банкопадом.

Задля того, аби запобігти поширенню банківської кризи Credit Suisse викупив його головний конкурент та передовий банк Швейцарії – UBS. Тож, історія, яка тривала майже 200 років, завершилася остаточним крахом.

"Вперта" інфляція

Питання зростання перманентного зростання цін залишається на перших шпальтах світових медіа ще з 2019 року. Нагадаємо, що саме тоді почалася пандемія коронавірусу, яка сильно змінила економічний ландшафт у світі. Новим поштовхом до зростання цін на глобальному рівні стала повномасштабна агресія Росії проти України, оскільки, зокрема, поламала чимало логістичних ланцюжків.

Протягом 2023 року багатьом ЦБ вдалося досягти значних успіхів у боротьбі з інфляцією. Проте жоден з них не досягнув бажаного показника у 2%.

На сьогодні, інфляція у США зупинилася на рівні 3,1% у річному вимірі.

Тоді як у країнах Євросоюзу цей показник впав до 2,4% річних, за даними Євростату.

Схожу динаміку фіксують у Великій Британії, де інфляція у жовтні впала до 4,7% річних, згідно з офіційними даними.

Важливо! Більшість року регулятори у США та Європі підвищували ключову ставку. Під час останніх засідань американський та британський центробанки зберегли цей показник на поточному рівні, тоді як Європейський центральний банк вкотре підвищив ставку.

Ціни на газ

Загалом ціни на газ у Європі зафіксували досить цікаву траєкторію протягом 2023 року: на початку січня відбувся спад до рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 750 доларів за 1000 кубометрів. Цю зміну впевнено можна назвати феноменальною, оскільки всього кілька місяців до цього, Росія зменшила та врешті-решт зупинила більшість експорту сировини до Європи.

Вже у травні почали говорити про ймовірність того, що вартість газу впаде нижче 0. Напередодні ціни падали протягом кількох тижнів та досягли мінімуму з середини 2021 року. Найважливіше, що цей прогноз справдився у жовтні. Європа активно працювала над тим, аби не допустити газової кризи та накопичила у сховищах більше сировини, ніж було в попередні роки.

Проте вартість блакитного палива також зростала, зокрема, через початок конфлікту на Близькому Сході. До прикладу, всього за кілька тижнів після атаки ХАМАС на Ізраїль сировина подорожчала на 35%. Також важливим фактором тиску стали побоювання щодо поширення конфлікту.

Цікаво! В НБУ вважають, що вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах у 2024 році зросте на 2,9% до 532,3 долара за тисячу кубометрів.

Що найбільше впливало на ринок нафти у 2023 році

Ціни на нафту демонстрували різносторонню динаміку протягом цього року. При цьому на вартість нафти впливали різні фактори та рішення. Серед головних аспектів, який впливав на динаміку цін – рішення ОПЕК+ про добровільне скорочення обсягів видобування нафти. Тут варто виділити Саудівську Аравію та Росію. На цьому тлі ціни на нафту у певний період досягали майже 100 доларів за барель.

Водночас економічна ситуація у світі та, зокрема, Китаї також відіграє важливу роль. Адже це прямо впливає на попит. З погіршенням економічної активності ціни на нафту спадала, що неодноразово відзначали експерти. Особливу увагу привертає Китай. На це є кілька причин:

Це найбільший імпортер нафти у світі;

Економічне відновлення Китаю, яке стикається з низкою викликів;

Роль Китаю на геополітичній арені.

Ще одним важливим фактором впливу стала війна між ХАМАС та Ізраїль, яка спровокувала нове зростання цін на нафту. Головні причини – побоювання щодо поширення конфлікту в регіоні та перебоїв з постачанням.

Водночас побоювання щодо подальшої динаміки економік світу неодноразово сприяло знеціненню нафти. Для прикладу, лише у першій половині грудня ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 6 місяців через вищезгадані побоювання інвесторів, інформує Reuters.

Нафтові санкції проти Росії також обговорювали досить часто. Чимало експертів вказують, що гранична межа, яку встановили на рівні 60 доларів на нафту, не працює. Зокрема, про це розповідали українські економісти та колишній глава “Нафтогазу” Андрій Коболєв. Додають, що ефективним цей інструмент був лише на початку його запровадження, а Росія за 2023 рік зуміли знайти варіанти для обходу санкцій.

Детальніше про це Європа скидає енергетичний зашморг Росії: Коболєв про конкурентів Москви та посилення санкцій

Масові звільнення у техсекторі

Технологічний сектор уже роками вважають один із передових на фінансовому ринку. Компанії з цієї індустрії часто очолюють найрізноманітніші рейтинги: від ринкової капіталізації до стрімкого зростання прибутків чи вартості акцій. Проте останні два роки техкомпанії провели масштабні раунди звільнень. Деякі з них припали на 2023 рік.

Лише в січні топові американські компанії "попрощалися" з десятками тисяч працівників:

Alphabet (материнська компанія Google) – звільнила 12 тисяч осіб;

(материнська компанія Google) – звільнила 12 тисяч осіб; Amazon – на початку року компанія анонсувала звільнення 18 тисяч осіб за рік;

– на початку року компанія анонсувала звільнення 18 тисяч осіб за рік; Microsoft – техгігант у січні повідомив, що звільнення 10 тисяч працівників за перший квартал.

Тренд на звільнення тримався протягом усього року, хоча інтенсивність цього тренду поступово спадала. На рішення компаній впливали різні фактори, але можна виділити кілька, які стосується майже всіх: