В инфляционном отчете за октябрь 2023 года НБУ добавил прогнозы по дальнейшей динамике на рынке нефти и газа. В частности, эксперты указали, что в 2023 году цены на энергоносители в текущем году существенно снизились, если сравнивать с прошлогодними показателями.

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Прогнозы от НБУ на 2024 – 2025 годы

Нефть

Ожидается, что на рынке нефти будут фиксировать движение в сторону подорожания, однако ситуация будет стабильной. Среди главных причин:

Политика ограничения со стороны ОПЕК, которая будет действовать до конца 2024 года, что дольше, чем ожидалось ра;

Решение Саудовской Аравии по объемам добычи нефти;

ограниченные объемы экспорта из России;

Более устойчивый спрос из страны с первой экономикой в мире – США.

В частности, прогнозируют, что в 2024 году стоимость нефти Brent вырастет на 2,0%. 86,1 доллара за баррель, в 2025 году цена упадет на 13,2% до 74,7 доллара за баррель. По состоянию на 3 ноября стоимость этого бренда нефти колеблется на уровне 85,55 доллара за баррель, информирует Bloomberg.

К теме! Напомним, что к концу 2023 года Саудовская Аравия и Россия добывают на 1,3 миллиона баррелей нефти меньше на ежедневной основе

С другой стороны, наращивание производства в США и ряде стран Латинской Америки и Африки будет способствовать ослаблению давления на цены. Еще один немаловажный фактор влияния – реализация неконтролируемой нефти из пяти стран: Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла.

Газ

В Нацбанке считают, что цены на природный газ в Европе будут постепенно снижаться после сезонного роста во время отопительного сезона. Стоимость будет снижаться благодаря увеличению производства сжиженного газа в США и странах Африки.

Также следует учитывать дальнейшую ориентацию поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках. Кроме того, это будет способствовать формированию более сбалансированного накопления резервов благодаря сжиженному газу.

Согласно прогнозу НБУ, стоимость газа на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году вырастет на 2,9% до 532,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2025 году этот показатель снизится на 18,9% до 431,8 доллара за тысячу кубометров.