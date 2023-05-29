В течение многих лет Россия использовала ресурсы, как метод шантажа в Европе. Это был дополнительный фактор давления на рынке. Например, в середине 2021 года государство-агрессор начало сокращать объемы поставок для европейских покупателей.

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Актуальная ситуация на рынке газа

С начала 2023 года стоимость газа уменьшилась на две трети. Для многих домохозяйств это стало значительным облегчением. Особенно после рекордных показателей на рынке, когда цена мегаватт-часа стоила почти 340 евро. Актуальные данные на рынке газа таковы:

Базовые фьючерсы на TFT в Нидерландах торгуются ниже отметки на уровне 25 евро за мегаватт-час ;

; Таким образом, тысяча кубометров стоит 280 долларов ;

; Это самая низкая цена с мая 2021;

Эти фьючерсы дешевеют 8 неделя подряд ;

; По состоянию на понедельник, 29 мая, фьючерсы торговались на уровне 24,45 евро за мегаватт-час.

Среди главных факторов, способствующих удешевлению голубого топлива, можно выделить относительную мягкую зиму и увеличение объемов сжиженного природного газа, используемого для замены российского сырья.

К тому же хранилища в Европе заполнены почти на 67%. Интересно, что за последние 5 лет этот показатель в среднем составлял только 50%. Еще один фактор влияния – спад экономической активности.

Например, одна из самых мощных экономик Европы – Германия – в первом квартале 2023 года вошла в фазу технической рецессии. Экономическое восстановление Китая также не оправдывает ожиданий, влияющих на рынок газа.

Чего ожидают на рынке

На фоне существенного обесценивания голубого топлива трейдеры поделились новым прогнозом. Они считают, что цены на газ этим летом могут даже достичь минусовых значений. Речь идет о краткосрочной перспективе.

Эксперты усердно следят за уровнем спроса в Китае. В частности, аналитики по Energy Aspects заявили, что цены на голубое топливо в Европе. могут упасть еще больше, если импорт сжиженного природного газа из Китая окажется очень слабым. При таком сценарии они прогнозируют цену ниже 20 евро за мегаватт-час.