В целом, на сегодняшний день известно о крахе сразу трех банков в США. Речь идет о Silvergate Capital Corp, Signature и Silicon Valley Bank. Серьезные проблемы, масштаб которых только вырос после событий в Штатах, возникли у второго по величине банка Швейцарии – Credit Suisse.

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Кроме того, все наблюдают за тем, что происходит с First Republic Bank, поскольку ситуация выглядит довольно сложной. Хотя финансовое учреждение смогло получить 30 миллиардов долларов для поддержания своей деятельности, по данным Reuters.

Почему все смотрят на Silicon Valley Bank

Однако внимание профессионального сообщества больше всего приковано именно к Silicon Valley Bank. Для этого есть несколько причин:

Во-первых, это самый большой коллапс американского банка после 2008 года, пишет Мировой экономический форум. Напомним, что тогда в мире был масштабный финансовый кризис;

Напомним, что тогда в мире был масштабный финансовый кризис; Silicon Valley Bank, который работал 40 лет , известен активным сотрудничеством с технологическим сектором и стартапами в Кремниевой долине;

, известен активным сотрудничеством с технологическим сектором и стартапами в Кремниевой долине; Входил в первую двадцатку крупнейших банков США (16 место), несмотря на то, что никогда не пытался выйти на розничный рынок и привлечь внимание обычных граждан.

В 2022 году активы Silicon Valley Bank оценивали в 209 миллиардов долларов. Для сравнения в 2018 году этот показатель составил 49 миллиардов долларов, пишет The New York Times. Мощным толчком для развития и успехов банка стала пандемия коронавируса, которая подтолкнула компании из технологического сектора к рекордному росту.

Согласно данным Business Insider, количество депозитов в Silicon Valley Bank стремительно росло благодаря тому, что он являлся главным бенефициаром бума в Кремниевой долине. Дело в том, что венчурные капиталисты значительные средства инвестировали в разнообразные стартапы, которые сотрудничали с SVB. Следовательно, с конца 2019 года до первого квартала 2022 года депозитный остаток вырос более чем в три раза – до 198 миллиардов долларов.

К теме! За первые два дня после краха банков в США рынок потерял примерно 500 миллиардов долларов.

Причины и последствия банкопада в США / Фото Getty Images

Бизнес-модель, которая привела к краху

Обычно банки используют эти средства для того, чтобы выдавать ссуды своим клиентам. Однако в Silicon Valley Bank решили выбрать другой вариант, вложив денежные средства в ценные бумаги. Большинство из них составляли долгосрочные правительственные и ипотечные облигации.

Бизнес-модель американского банка была простой и понятной. Алгоритм выглядел так:

Стартапы открывали в банке счета;

Остатки из полученных средств SVB вкладывал в развитие других стартапов;

В то же время, примерно половину денег инвестировали в упомянутые выше облигации. Этот тип активов называют менее рисковым. Это означало постоянный и гарантированный доход банка и уверенность клиентов в безопасности их вкладов.

Однако технологический бум завершился, и реальность оказалась иной, чем представляли в Кремниевой долине. В мире после пандемии даже крупнейшие компании фиксировали значительные потери, а также начали массово увольнять работников. Среди них Meta, Alphabet и другие.

Это стало большим вызовом для стартапов, поскольку им стало слишком дорого привлекать средства на фондовой бирже путем выпуска акций. Результат – нехватка ликвидности. Именно поэтому они решили компенсировать это благодаря средствам со счетов в SVB. Это и стало началом конца.

Что все изменило

С 2022 года Федеральная резервная система США активно борется с высокой инфляцией в стране. В прошлом июне этот показатель достиг максимального уровня более чем за 40 лет – 9,1%.

Чтобы изменить ситуацию и ослабить инфляционное давление, американский центральный банк начал агрессивно поднимать базовую ставку. Это изменило настроения инвесторов на рынке. В частности, они потеряли так называемый "аппетит к риску" и начали переводить свои средства в активы-хранилища. Следовательно, акции технологических компаний для них стали менее привлекательными.

Известно, что SVB приобрел существенные объемы облигаций для своего портфеля до того, как ФРС начал агрессивную монетарную политику. Для банка это имело негативные последствия, ведь долгосрочные облигации американского правительства начали стремительно терять позиции на рынке, пишет BBC.

В результате финансовые проблемы спровоцировали понижение рейтинга банка, а параллельно клиенты начали стремительно забирать свои депозитные вклады. Банк даже не смог перекрыть убытки от продажи активов. Речь идет о сумме в размере 2,25 миллиарда долларов.

Причины и последствия банкопада в США / Фото Getty Images

Причина краха

Американский Silicon Valley Bank в целом не сумел выдержать баланс ликвидности. По сути, финансовые учреждения оперируют средствами от кратковременных депозитов и долгосрочными займами клиентам. Например, можно упомянуть об ипотеке на 30 лет.

Крайне важную роль в этом процессе играет способность банка управлять ликвидностью, поскольку они должны всегда помнить о своих краткосрочных обязательствах, если много вкладчиков начнут одновременно требовать возврата собственных средств, информирует Business Insider.

Следовательно, Silicon Valley Bank, который делал ставку на технологии и развитие, не выдержал старомодного набега на банк. Ведь именно решение финучреждения инвестировать критически важные объемы денег в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в период рекордно низких ставок сделало один из крупнейших банков первой экономики мира феноменально уязвимым.

Позиция американских властей

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что банковская система первой экономики мира остается надежной, несмотря на неожиданный банкопад. Она также подчеркнула, что американцы могут быть уверены в том, что они смогут получить свои вклады при необходимости, сообщает Financial Times.

Кроме того, американская чиновница подчеркнула, что поддерживает действия администрации Джозефа Байдена по гарантированию средств вкладчиков и банковской системы, а также предотвращению масштабирования этой проблемы.

Действующий президент США также выделил важность отчета о том, что стало причиной коллапса банка и наказания всех, кто за это ответственен. В частности, он призвал усилить регулирование банковского сектора, поскольку необходимо минимизировать риски повторения этой ситуации, согласно NBCnews.

Что это значит для мира

Банкопад в США – это тревожный сигнал не только для первой экономики мира, но и для всего мира. Тем более, что глобальная финансовая система и без того имеет ряд серьезных вызовов. Среди них:

Высокая инфляция и повышение ставок центробанками;

Последствия пандемии коронавируса;

Война России против Украины;

Энергетические вызовы;

Изменение логистических цепочек и т.д.

Тем более, почти весь прошлый год разные эксперты, экономисты и состоятельные люди мира обсуждали возможность наступления мировой рецессии. Согласно специалистам Международного валютного фонда, в настоящее время крах банка Silicon Valley Bank не привел к глобальному шоку. Например, валюты развивающихся стран зафиксировали минимальные потери из-за этого. Однако фонд пристально следит за развитием событий и потенциальными финансовыми рисками, пишет Bloomberg.

Эксперты о перспективах и рисках для Украины

Очевидно, что для Украины, героически борющейся за свою независимость и суверенитет, эта тема также имеет важное значение. Во-первых, украинское государство существенно зависит от поддержки международных партнёров. Это касается и денег. Во-вторых, это может повлиять на украинские облигации.

По словам аналитика Виталия Шапрана, последствия краха SVB ощутят развивающиеся и функционирующие рынки благодаря спекулятивному сегменту. Дело в том, что у украинских ценных бумаг всегда были спекулятивные черты.

Это касается как правительственных облигаций, так и облигаций государственных компаний. Например, доля нерезидентов заинтересованных в правительственных облигациях внутреннего государственного займа может сократиться, сообщает BBC.

По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, влияние ситуации в США на банковскую систему Украины зависит от того, перерастет ли крах банков в глобальный финансовый кризис.

С учетом котировок цены акций заметно, что банковский сектор сейчас находится под определенным давлением в развитых странах мира. Значительные проблемы с ликвидностью зафиксировали у Credit Suisse, второго крупнейшего банка Швейцарии, который запросил и получит экстренное рефинансирование в 54 миллиарда долларов от центрального банка своей страны.

Кроме того, он добавил, что риск возникновения нового глобального финансового кризиса сейчас незначительный. Устойчивость банков сегодня и во время финансового кризиса в 2008 году – это две большие разницы. Гетманцев подчеркнул, что банковская система Украины сейчас устойчива.

Что касается финансовой помощи для Украины от международных партнеров, в случае ее уменьшения, это усложнит процесс поддержки макроэкономической стабильности. На сегодня помощь союзников составляет чуть меньше половины финансирования бюджета Украины. Эти поступления являются основным источником поддержки платежного баланса и международных резервов, обеспечивая защиту зафиксированного официального обменного курса.

Мы должны держать в фокусе такие риски, и кстати не только из-за возможного кризиса, но и изменения политических предпочтений в странах союзниках. Беспрецедентные объемы помощи, которые мы сейчас получаем, не гарантированы в перспективе, скажем, 5 или 10 лет,

– рассказал Гетманцев в комментарии 24 канала.

Специалист с CASE Украина добавила, что украинская банковская система устойчивая и прибыльная, однако не слишком большая. Особенно, если сравнивать с США. В частности, крупнейший банк Украины – "ПриватБанк" – всего лишь чуть больше 101-го американского банка.

В то же время, инвестор Сергей Фурса считает, что последствия коллапса американского банка вряд ли ощутят в Украине. Все потому, что финансовая система Украины и так находится в сложной ситуации из-за полномасштабной агрессии России. Кроме того, финансовый аналитик добавил, что в мировом масштабе проблема не является крайне ощутимой.