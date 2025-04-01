В основном речь идет о недвижимости, однако ключевыми стали другие активы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ежегодный рейтинг самых богатых людей в мире, составленный Forbes USA.

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Какое состояние Дональда Трампа

Как отмечает издание, американский президент продал акции своей убыточной социальной сети, в результате чего у него осталась доля, что стоит примерно столько же, сколько вся его недвижимость вместе взятая. Он занялся криптовалютами, которые добавили сотни миллионов к его капиталу.

По данным Forbes USA, самый дорогой актив Дональда Трампа сейчас – Trump Media and Technology Group, материнская компания соцсети Truth Social. Ее стоимость оценивается в 2,6 миллиарда долларов, несмотря на то, что компания в 2024 году понесла убытки на 401 миллион долларов.

Трейдеры, которые любят Трампа, по-прежнему, повышают цены на акции... Они (акции Truth Social – 24 Канал) потеряли более половины своей стоимости, но это все еще составляют многомиллиардную долю в состоянии президента,

– говорится в статье.

Общие инвестиции Трампа в недвижимость аналитики оценивают в 1,1 миллиарда долларов:

частный клуб-курорт Mar-a-Lago в Палм-Бич стоимостью 368 миллионов долларов;

10 гольф-клубов в шести штатах на 338 миллионов долларов;

гольф-курорт Trump National Doral Miami во Флориде стоимостью 248 миллионов долларов;

доля в 30% в небоскребе 1290 Avenue of the Americas на Манхэттене ориентировочной стоимостью 252 миллиардов долларов.

Также американский президент владеет роскошными особняками и винодельней, в частности 4 домами во Флориде стоимость около 88 миллионов долларов, а также ранчо в Калифорнии за 44 миллионов долларов. Столько же стоит президентская винодельня в Вирджинии

Кроме того, Дональд Трамп владеет самолетом Trump Force One – это Boeing 757-200 1991 года выпуска за 12 миллионов долларов. Известно, что в список самых богатых американцев по версии Forbes президент США впервые попал 43 года назад, в 1982 году, когда его состояние оценивалось в 200 миллионов долларов.