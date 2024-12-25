Головні рекорди золота в 2024 році: як змінювалася ціна дорогоцінного металу

З початку 2024 року золото істотно зросло в ціні. Ба більше, дорогоцінний метал чимало разів оновлював історичні максимуми на ринку.

Головні рекорди золота за 2024 рік

Березень

4 березня 2024 року золото зафіксувало рекорд на ринку. Тоді ціна на дорогоцінний метал перетнула позначку у 2100 доларів за унцію. Оновило історичний максимум золото всього через кілька днів, досягнувши позначки на рівні 2158 доларів за унцію.

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Дорогоцінний метал отримав підтримку від знецінення долара, зниженням прибутковості держоблігацій та сильного попиту з боку центральних банків.

Квітень

Другий місяць весни дорогоцінний метал почав із суттєвого зростання. Тоді золото подорожчало до 2265,73 долара за унцію. Це був новий історичний максимум на ринку.

Проте всього за 7 днів метал оновив рекорд. Під час торгів 8 квітня золото подорожчало до 2372,5 долара за унцію. На той момент це був піковий рівень за 52 тижні та новий історичний максимум.

На цьому рекорди для золота у квітні не завершилися. Адже у середині місяця на Нью-Йоркській товарній біржі вартість золота перетнула позначку у 2400 доларів за унцію. Тоді ціни на метал зросли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Також важливу роль відігравав фактор сильного попиту на золото. Зокрема, метал активно купували центробанки.

Травень

Новий історичний максимум золото зафіксувало 20 травня. Тоді вартість металу зросла на 1,4% до 2450,07 долара за унцію. Золото дорожчало, оскільки під час останніх сесій трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система США зможе знизити ставку уже у вересні 2024 року.

Липень

У липні золото оновлювало рекорд на ринку два дні поспіль. Спершу дорогоцінний метал зафіксував новий максимум під час торгів 16 липня – 2465 доларів за унцію. Уже наступного дня, 17 липня, ціна золота зросла до 2473 доларів за унцію.

Тоді золото отримало підтримку від очікувань на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Водночас фактор очікувань щодо зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США також відігравала роль на ринку.

Серпень

Наступні рекорди золото фіксувало на ринку уже в серпні. Для початку 13 серпня метал зріс в ціні до тоді рекордного рівня – 2506 доларів за унцію.

Проте уже під час торгів 16 серпня, золото вкотре оновило історичний максимум на ринку, досягнувши 2548,3 долара за унцію.

Серед ключових факторів, які штовхають ціни на золото вгору, виділяють попит серед західних інвесторів та світових центральних банків

Вересень

Наступний рекорд на ринку золото встановило у середині вересня. Тоді на спотовому ринку дорогоцінний метал подорожчав на 1,4% до 2547 доларів за унцію. Це стало на певний час новим історичним рекордом на ринку.

Уже 19 вересня вартість дорогоцінного металу злетіла до нового рекорду. Йдеться про ціну на рівні 2586 доларів за тройську унцію. Таким чином, ринок відреагував на рішення Федерального резерву щодо зниження процентних ставок. Нагадаємо, що американський центральний банк вперше за 4 роки почав цикл пом'якшення монетарної політики.

Жовтень

Уже 18 жовтня золото вперше в історії перетнуло позначку в 2700 доларів за унцію. Це і стало новим рекордом для дорогоцінного металу на певний час. В останні дні жовтня вартість дорогоцінного металу перетнула ціновий рівень в 2800 доларів за тройську унцію. Це також сталося вперше в історії. Ба більше, це піковий рівень для золота у 2024 році.

В середині осені на динаміку золота впливала напружена ситуація на Близькому Сході. Ще два фактори впливу на ринку були такі:

Вибори у США;

Попит зі боку центральних банків.

Грудень

На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2600 доларів за унцію, згідно з даними Всесвітньої золотої ради. Водночас ф'ючерси на дорогоцінний метал коштують 2625 доларів за унцію, інформує MarketWatch. З початку року метал подорожчав на майже 27%. Водночас у Bank of America прогнозують зростання ціни на золото до 3000 доларів за унцію до кінця 2025 року.