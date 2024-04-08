Золото встановило новий ціновий рекорд

Під час торгів у понеділок, 8 квітня, вартість золота зросла до 2372,5 долара за унцію. Це піковий рівень за останні 52 тижні та новий історичний максимум для дорогоцінного металу, згідно з даними MarketWatch.

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Загалом золото демонструє позитивну тенденцію на ринку з початку 2024 року:

  • З січня дорогоцінний метал зріс в ціні на 13,01%;
  • За три місяці золото додало в ціні понад 15%;
  • За місяць золото подорожчало майже на 7%;
  • Зростання за 5 днів становить трохи більше ніж 3%.

Нагадаємо, що попередній історичний максимум золото зафіксувало 1 квітня 2024 року. Тоді ціна дорогоцінного металу зросла до 2265,73 долара за унцію.