Золото встановило новий рекорд на ринку

Загалом з початку 2024 року золото впевнено дорожчає та фіксує все нові й нові рекорди. Вперше золото перетнуло важливу позначку 8 березня, досягнувши 2160 долари за унцію. Наступні максимуми зафіксували 1 квітня та наприкінці травня.

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Протягом літа 2024 року золото також встигло встановити кілька історичних максимумів. Зокрема, 17 липня метал подорожчав до 2473 доларів за тройську унцію. Це був безпрецедентний рівень для золота, проте вже 13 серпня на ринку зафіксували ще один рекорд – 2506 доларів за унцію.

Проте в п'ятницю, 16 серпня, золото встановило новий історичний максимум – 2548,3 долара за унцію. Варто додати, що сесію дорогоцінний метал починав з ціною на рівні 2488,2 долара за унцію, згідно з даними MarketWatch. Головними факторами, які штовхають ціни на золото вгору, – попит серед західних інвесторів та світових центральних банків. Додають, що за останні 5 років попит на дорогоцінний метал серед центробанків суттєво зріс. При цьому золото досі має простір для зростання.