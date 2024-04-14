Варто зазначити, що з початку 2024 року золото подорожчало на майже 14%, згідно з даними MarketWatch. Водночас за останній місяць дорогоцінний метал подорожчав на 9,30%.

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Золото продовжує встановлювати рекорди

На Нью-Йоркській товарній біржі вартість золота перетнула позначку у 2400 доларів за унцію. Зокрема, червневі контракти на дорогоцінний метал 12 квітня до 12:00 за київським часом подорожчали на 1,7% – до 2413,9 долара за унцію.

Нагадаємо про попередні рекорди золота на ринку:

8 квітня 2024 року ціна дорогоцінного металу злетіла до понад 2372 доларів за унцію, що на той момент було піковим значення.

Цей рекорд зафіксували всього за 7 днів після попереднього. Тоді вартість металу досягнула 2265,73 долара за унцію.

Цікаво! Експерти виділили причини, які можуть стати на заваді подальшому зростанню цін на золото. Ці фактори пов'язані з доларом та монетарною політикою Федеральної резервної системи США.

Які фактори штовхають ціни на золото вгору

Черговий рекорд золота на ринку – це наслідок зростання інтересу до металу, який називають активом-гаванню. Усе це відбувається на тлі пікового загострення напруженості на Близькому Сході. Йдеться про оголошення можливого нападу Ірану на Ізраїль.

Через такий рівень нестабільності інвестори звертають увагу саме на золото, оскільки вони прагнуть захистити свої кошти. Тобто вони розглядають дорогоцінний метал, як безпечний притулок під час геополітичних турбулентностей

Фахівці також поєднують зростання спотових цін на золото зі збільшенням попиту. Зокрема, зі сторони центральних банків, які активно купують цей актив, зазначає MarketWatch. На момент створення цього матеріалу, вартість золота 2344 доларів за унцію, інформує Markets Insider.