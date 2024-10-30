Ціна на золото встановила новий рекорд

У середу, 30 жовтня, золото встановило новий абсолютний рекорд на ринку. Вартість дорогоцінного металу вкотре з початку 2024 року перетнула важливу психологічну позначку, пише Bloomberg.

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Вперше в історії ціна золото перевищила 2800 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів. Нагадаємо, що 18 жовтня на ринку зафіксували аналогічну ситуацію. Тоді ціна металу вперше зросла вище 2700 доларів за унцію.

Крім того, у третьому кварталі поточного року суттєво зріс попит на золото. Цей показник зріс приблизно на 5%, встановивши новий рекорд. За даними Всесвітньої золотої ради, вперше споживання сягнуло вище 100 мільярдів доларів.

Актуально! Загалом з січня цей актив подорожчав майже на 35%, інформує MarkerWatch. Ба більше, в Bank of America прогнозує, що ціна дорогоцінного металу перетну позначку в 3000 доларів за унцію.

Ціни на золото зростають завдяки низці факторів впливу:

Попит з боку світових центральних банків;

Конфлікт на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення Росії в Україні;

Напружені президентські вибори у США, де головними претендентами є Камала Гарріс та Дональд Трамп.

На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку з ціною на рівні 2785 доларів за унцію.