Золото подорожчало до нового історичного максимуму. Рекорд зафіксували під час торгів у середу, 6 березня.

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Золото фіксує нові рекорди

Загалом золото завершило торговий день із ціною на рівні 2158 доларів за унцію. Подорожчання дорогоцінного металу триває. Зокрема, на нью-йоркській біржі Comex вартість квітневих ф'ючерсів на золото зросла на 0,3% – майже до 2164 доларів за унцію.

До причин, які сприяють зростанню цін на золото, виділяють такі:

Послабленням курсу долара США;

Зниженням прибутковості держоблігацій.

Нагадаємо, що попередній рекорд зафіксували буквально у перших числах березня. Тоді ціна на дорогоцінний метал перетнула позначку у 2100 доларів за унцію. Також варто додати, що світові центробанки активно скуповують золото.

До теми! На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку за ціною на рівні 2155 доларів за унцію, інформує Business Insider.

Усе це також відбувається на фоні сподівань, що Федеральна резервна система США незабаром почне знижувати процентні ставки, оскільки економічна ситуація в країні погіршується. Нагадаємо, що у середу очільник американського центробанку Джером Павелл виступав у Конгресі, де заявив про доцільність пом'якшення грошово-кредитної політики "у якийсь момент цього року".

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