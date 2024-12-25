Главные рекорды золота в 2024 году: как менялась цена драгоценного металла

С начала 2024 года золото существенно выросло в цене. Более того, драгоценный металл немало раз обновлял исторические максимумы на рынке.

Главные рекорды золота за 2024 год

Март

4 марта 2024 года золото зафиксировало рекорд на рынке. Тогда цена на драгоценный металл пересекла отметку в 2100 долларов за унцию. Обновило исторический максимум золото всего через несколько дней , достигнув отметки на уровне 2158 долларов за унцию.

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Драгоценный металл получил поддержку от обесценивания доллара, снижением доходности гособлигаций и сильного спроса со стороны центральных банков.

Апрель

Второй месяц весны драгоценный металл начал с существенного роста. Тогда золото подорожало до 2265,73 доллара за унцию. Это был новый исторический максимум на рынке.

Однако всего за 7 дней металл обновил рекорд. Во время торгов 8 апреля золото подорожало до 2372,5 доллара за унцию. На тот момент это был пиковый уровень за 52 недели и новый исторический максимум.

На этом рекорды для золота в апреле не завершились. Ведь в середине месяца на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость золота пересекла отметку в 2400 долларов за унцию. Тогда цены на металл выросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также важную роль играл фактор сильного спроса на золото. В частности, металл активно покупали центробанки.

Май

Новый исторический максимум золото зафиксировало 20 мая. Тогда стоимость металла выросла на 1,4% до 2450,07 доллара за унцию. Золото дорожало, поскольку во время последних сессий трейдеры усиливали ставки на то, что Федеральная резервная система США сможет снизить ставку уже в сентябре 2024 года.

Июль

В июле золото обновляло рекорд на рынке два дня подряд. Сначала драгоценный металл зафиксировал новый максимум во время торгов 16 июля – 2465 долларов за унцию. Уже на следующий день, 17 июля, цена золота выросла до 2473 долларов за унцию.

Тогда золото получило поддержку от ожиданий на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В то же время фактор ожиданий по изменению монетарной политики Федеральной резервной системы США также играла роль на рынке.

Август

Следующие рекорды золото фиксировало на рынке уже в августе. Для начала 13 августа металл вырос в цене до тогда рекордного уровня – 2506 долларов за унцию.

Однако уже во время торгов 16 августа, золото в очередной раз обновило исторический максимум на рынке, достигнув 2548,3 доллара за унцию.

Среди ключевых факторов, которые толкают цены на золото вверх, выделяют спрос среди западных инвесторов и мировых центральных банков

Сентябрь

Следующий рекорд на рынке золото установило в середине сентября. Тогда на спотовом рынке драгоценный металл подорожал на 1,4% до 2547 долларов за унцию. Это стало на время новым историческим рекордом на рынке.

Уже 19 сентября стоимость драгоценного металла взлетела до нового рекорда. Речь идет о цене на уровне 2586 долларов за тройскую унцию. Таким образом, рынок отреагировал на решение Федерального резерва по снижению процентных ставок. Напомним, что американский центральный банк впервые за 4 года начал цикл смягчения монетарной политики.

Октябрь

Уже 18 октября золото впервые в истории пересекло отметку в 2700 долларов за унцию. Это и стало новым рекордом для драгоценного металла на определенное время. В последние дни октября стоимость драгоценного металла пересекла ценовой уровень в 2800 долларов за тройскую унцию. Это также произошло впервые в истории. Более того, это пиковый уровень для золота в 2024 году.

В середине осени на динамику золота влияла напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Еще два фактора влияния на рынок были следующие:

Выборы в США;

Спрос со стороны центральных банков.

Декабрь

На момент создания этого материала, золото торгуется на уровне 2600 долларов за унцию, согласно данным Всемирного золотого совета. В то же время фьючерсы на драгоценный металл стоят 2625 долларов за унцию, информирует MarketWatch. С начала года металл подорожал почти на 27%. В то же время в Bank of America прогнозируют рост цены на золото до 3000 долларов за унцию к концу 2025 года.