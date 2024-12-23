Ринки очікують на завершення війни в Україні

Результати президентських виборів у США у листопаді 2024 року вплинули на настрої міжнародних інвесторів щодо війни Росії проти України. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

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Йдеться про те, що після оголошення результатів міжнародні інвестори покращили свою оцінку щодо перспектив завершення війни. Для прикладу, про це свідчить зростання вартості українських єврооблігацій.

Важливо! Водночас на сьогодні немає чітких параметрів та можливих термінів досягнення миру. Ба більше, ризики затягування повномасштабної війни Росії проти України залишаються на високому рівні.

У Нацбанку додали, що росіяни тиснуть на кількох ділянках фронту та досягнув деяких тактичних успіхів, але й зазнав значних втрат в процесі. Водночас для України виділяють такі виклики:

Фактичний вступ військових з Північної Кореї у війну на боці Москви;

Інтенсивні терористичні повітряні удари Росії по території України.

Україна паралельно адаптується до загроз, а також вкладає кошти в зміцнення обороноздатності. Зокрема, зростає виробництво товарів військового призначення в Україні. Крім того, Україна підписує безпекові угоди з іноземними урядами. Коло цих країн поступово розширюється.

На сьогодні Київ уклав уже 27 безпекових угод. Серед них угоди з всіма країнами G7 та низкою держав-членів Євросоюзу. Це свідчить про готовність міжнародних партнерів й надалі надавати військову допомогу Україні.