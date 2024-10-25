Ціни на золото можуть встановити новий рекорд

Стратеги Bank of America заявили, що привабливість золота на ринку зростає, оскільки інші активи-"гавані" стикаються із ризиками, які наростають. За їхніми словами, дорогоцінний метал залишається останнім безпечним активом з врахуванням поточної ситуації у світі, пише Markets Insider.

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У зв'язку з цим трейдери, центральні банки збільшувати свої частки у золоті. Нагадаємо, що центральні банки в останні роки активно скуповували золото на ринку. Всесвітня золота рада навіть оприлюднила десятку світових центральних банків, які володіють найбільшими запасами дорогоцінного металу.

Ба більше, в Bank of America вважають, що до кінця наступного року дорогоцінний метал може перетнути ще одну важливу психологічну позначку на ринку. Йдеться про ціну на рівні 3 тисячі доларів за унцію. Додамо, що у другій половині жовтня ціна на золото вперше в історії становила понад 2700 доларів за унцію.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2741 долар за унцію. З початку року дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 32%, інформує Market Watch.