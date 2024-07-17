Спершу новий рекорд зафіксували на ринку під час торгів 16 липня. Золото подорожчало до 2465 доларів за унцію, зрісши на 1,77%. Під час торгів у середу, 17 липня, вартість золота зросла до 2473 доларів за унцію, згідно з даними CNBC.
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Головні фактори впливу для золота
Згідно з даними The Financial Times, потенційний другий термін Трампа на поступ президента США – це головним попутний вітер для золота. Додають, що метал може здатися більш привабливим на тлі тарифної та податкової політики Трампа, яка може призвести до зростання інфляції та поглиблення бюджетного дефіциту.
Експерти з UBS додали, що політична невизначеність, яка буде присутня у найближчому майбутньому, може спричинити ринкові коливання, які зроблять золото більш привабливим, посилюючи його роль як активу-гавані.
Крім того, у JPMorgan вважають, що золото подорожчало через посилення впевненості, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки. Вартість дорогоцінного металу, як правило, зростає з падінням ставок.