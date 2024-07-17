Спершу новий рекорд зафіксували на ринку під час торгів 16 липня. Золото подорожчало до 2465 доларів за унцію, зрісши на 1,77%. Під час торгів у середу, 17 липня, вартість золота зросла до 2473 доларів за унцію, згідно з даними CNBC.

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Головні фактори впливу для золота

Згідно з даними The Financial Times, потенційний другий термін Трампа на поступ президента США – це головним попутний вітер для золота. Додають, що метал може здатися більш привабливим на тлі тарифної та податкової політики Трампа, яка може призвести до зростання інфляції та поглиблення бюджетного дефіциту.

До теми! До цього останній рекорд для золота зафіксували у травні 2024 році. Тоді ціна зупинилася на рівні 2450 доларів за унцію.

Експерти з UBS додали, що політична невизначеність, яка буде присутня у найближчому майбутньому, може спричинити ринкові коливання, які зроблять золото більш привабливим, посилюючи його роль як активу-гавані.

Крім того, у JPMorgan вважають, що золото подорожчало через посилення впевненості, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки. Вартість дорогоцінного металу, як правило, зростає з падінням ставок.