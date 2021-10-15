Китайский застройщик Evergrande задолжал более 300 миллиардов долларов, а 11 октября компания не смогла выполнить свои обязательства перед инвесторами по долларовым облигациям.

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Центробанк Китая прокомментировал кризис Evergrande

Evergrande занимает второе место в Китае по продажам, что вызывает беспокойство относительно последствий возможного краха компании. Ситуацию с китайским застройщиком сравнивают с банкротством американского инвестиционного банка Lehman Brothers, которое спровоцировало падение рынков и усилило финансовый кризис 2008 года. Народный банк Китая заявил, что риски, связанные с застройщиком являются контролируемыми.

Проблемы компании Evergrande в сфере недвижимости является индивидуальным явлением. Большинство компаний, которые занимаются недвижимостью, стабильно работают и имеют хорошие финансовые показатели, эта отрасль в целом является здоровой,

– заявил глава департамента финансовых рынков Народного банка Китая Цзоу Лан.

По данным компании Moody's, примерно 25% ВВП Китая приходится именно на сферу недвижимости и смежные индустрии. В конце августа представители китайских властей и центробанка провели встречу с Evergrande, призвав компанию решить проблемы с долгами. Уже через несколько дней застройщик предупредил инвесторов о возможном дефолте. Позже появилась информация о том, что компания продает часть своего бизнеса с целью получения финансов.

Китайский центробанк прокомментировал долговой кризис Evergrande / Фото Getty Images

Цзоу Лан добавил, что китайские власти будут защищать отдельных потребителей , когда речь идет о приобретении их домов, и оказывать финансовую поддержку для возобновления строительства. Сейчас в Китае много объектов недвижимости продают досрочно. Это свидетельствует о том, что из-за финансовых проблем и незавершенные проекты Evergrande во много их клиентов остались без сбережений и с ипотечными кредитами. При этом они не знают, когда строительство их квартир будет завершено.

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