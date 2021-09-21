Найбільш заборгований у світі забудовник Evergrande має сплатити відсотки за своїми облігаціями у розмірі 84 мільйони доларів цього четверга. На початку тижня компанія намагалася розплачуватися з інвесторами майном, оскільки не має грошей, щоб виконати свої зобов'язання.

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Чому Evergrande в біді

Компанія заборгувала понад 300 мільярдів доларів, які позичала, щоб стрімко зростати та стати найбільшою компанією з нерухомості у Китаї.

Але минулого року Китай запровадив нові правила для контролю заборгованості великих забудовників. Нові заходи змусили Evergrande продавати свою нерухомість зі значними знижками, щоб забезпечити надходження грошей і утримати бізнес на плаву.

Невизначеність щодо майбутнього компанії призвела до падіння акцій на 85%. Світові агентства також знизили кредитний рейтинг облігацій компанії.

Чому проблеми Evergrande важливі для світу

Існує кілька причин, чому проблеми Evergrande є серйозними.

Багато людей купували нерухомість у Evergrande ще до початку будівельних робіт. Потенційно вони можуть втратити свої гроші, якщо компанія збанкрутує.

Компанії, які ведуть бізнес з Evergrande, ризикують зазнати великих збитків та збанкрутувати.

Це потенційний вплив на фінансову систему Китаю, яка є другою за величиною у світі.

Фінансові наслідки були б далекосяжними. Як повідомляється, Evergrande має борг перед приблизно 171 національним банком та 121 іншою фінансовою фірмою. Метті Бекінк представниця Economist Intelligence Unit (EIU)

Якщо Evergrande не виконає зобов’язання, банки та інші кредитори можуть бути змушені кредитувати менше. Це своєю чергою призведе до так званої кредитної кризи, коли компанії борються за позики за доступними ставками. Кредитна криза суттєво може пригальмувати економічний розвиток Китаю. А відтак це відчує і глобальна економіка.

Зазначимо, що Китай є головним торговельним партнером України як за експортом, так і за імпортом. За перші 7 місяців 2021 року Україна продала Китаю товарів на суму 4,99 мільярда доларів, а імпортувала – на 5,53 мільярда доларів, за даними Держстату.

Чи втрутиться Китай

Деякі аналітики, зокрема й Метті Бікінк, переконані, що Пекін не залишиться осторонь і втрутиться в ситуацію.

Водночас головний редактор державної газети Global Times Ху Сіцзінь стверджує, що Evergrande не слід розраховувати на допомогу від Китаю, адже цим уряд може подати поганий приклад іншим приватним компаніям.

Що відомо про обвал на світових ринках

У понеділок, 21 вересня, американський фондовий індекс S&P 500 за підсумками дня втратив 1,9%, повідомляє ЕП. Індекс Dow Jones знизився на 1,8%, NASDAQ – на 2,4%, а європейські акції впали на 1,8%.

Провідний індекс гонконзької фондової біржі The Hang Seng також втратив 3,5%.

За останню добу біткойн втратив близько 4%, за даними CoinMarketCap.



Обвал на фондових ринках 20 вересня / Фото Reddit