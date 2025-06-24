Цены на золото существенно снизились

Это произошло после того, как Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном, что уменьшило привлекательность золота как "тихой гавани", пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что цена на золото в спот-торгах снизилась на 1,4% – до 3 322,09 доллара за унцию. Это произошло после того, как цена достигла самого низкого уровня с 11 июня.

Цены на золото снижаются сегодня из-за смещения рыночного настроения в сторону большего аппетита к риску, поскольку растет оптимизм относительно возможного завершения боевых действий на Ближнем Востоке,

– отметил Рикардо Эвангелиста, старший аналитик брокерской фирмы ActivTrades.

Он добавил, что не верит, что цена золота в краткосрочной перспективе опустится ниже 3 000 долларов. Однако видит существенный уровень поддержки на отметке 3 300 долларов.

В то же время инвесторы сейчас ждут выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Сейчас Пауэлл осторожно избегает намеков на возможное быстрое снижение ставок.

Золото, которое не приносит дохода, становится более привлекательным на фоне низких процентных ставок,

– объяснили в Reuters.

Инвесторы сейчас ожидают снижения ставок от ФРС на 57 базисных пунктов до конца года. Аналитики считают, что цена на золото, вероятно, определенное время будет консолидироваться, а затем снова вырастет – до 3 600 долларов за унцию до конца года.

В более длинной перспективе мы ожидаем пика цен на золото в 2025 году, после чего возможно постепенное снижение в 2026-м на фоне улучшения экономических перспектив и уменьшения глобальной торговой неопределенности, – отметили эксперты.

Обратите внимание! В то же время серебро в спот-торгах подешевело на 0,1% – до 36,10 доллара за унцию, платина выросла на 1% – до 1 307,93 доллара, а палладий подешевел на 0,4% – до 1 072,24 доллара.