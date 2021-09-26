Попри те, що акції Evergrande Group у 2021 році впали в ціні на 80% та негативно вплинули на капітал засновника компанії та мільярдера Сюй Цзяїня, він все ще залишається надзвичайно заможною людиною. Бізнесмен не втратить цей статус навіть, якщо компанія зазнає краху під тягарем багатомільярдного боргу та обов'язків з виплати відсотків за облігаціями.

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Історія статків глави Evergrande Group

Forbes оцінює капітал китайського бізнесмена у 11,1 мільярда доларів. Проте левова частина статків Сюй Цзяїня – це 8 мільярдів доларів, які він отримував у вигляді дивідендів після виходу компанії Evergrande на Гонконзьку фондову біржу у 2009 році. Згідно зі щорічними звітами компанії, загальні боргові зобов'язання забудовника щороку зростали з моменту його виходу на біржу. Проте корпорація продовжувала виплачувати дивіденди кожного року. Винятком став лише 2016 рік.

Статки китайського підприємця досягли піку у 2019 році. Тоді Сюй Цзяїнь потрапив до рейтингу Forbes з капіталом у розмірі 36,2 мільярда доларів. У березні 2020 році статки бізнесмена оцінювали у 27,7 мільярда доларів.

Дивіденди компанії Evergrande переважно йшли в кишеню однієї людини. Йдеться про Сюй Цзяїня, якому належить 10,2 мільярда або 77% акцій корпорації. Зокрема, у 2017 та 2018 роках він отримав понад 4 мільярди доларів. Водночас борг компанії виріс зі 179 мільярдів доларів до 243 мільярдів доларів. Вже на кінець 2020 року борг забудовника оцінювали у 302 мільярди доларів. Для порівняння у 2009 році ця сума дорівнювала 7,7 мільярда доларів.

Історія статків глави Evergrande Group / Фото Getty Images

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