Попри те, що акції Evergrande Group у 2021 році впали в ціні на 80% та негативно вплинули на капітал засновника компанії та мільярдера Сюй Цзяїня, він все ще залишається надзвичайно заможною людиною. Бізнесмен не втратить цей статус навіть, якщо компанія зазнає краху під тягарем багатомільярдного боргу та обов'язків з виплати відсотків за облігаціями.
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Історія статків глави Evergrande Group
Forbes оцінює капітал китайського бізнесмена у 11,1 мільярда доларів. Проте левова частина статків Сюй Цзяїня – це 8 мільярдів доларів, які він отримував у вигляді дивідендів після виходу компанії Evergrande на Гонконзьку фондову біржу у 2009 році. Згідно зі щорічними звітами компанії, загальні боргові зобов'язання забудовника щороку зростали з моменту його виходу на біржу. Проте корпорація продовжувала виплачувати дивіденди кожного року. Винятком став лише 2016 рік.
Дивіденди компанії Evergrande переважно йшли в кишеню однієї людини. Йдеться про Сюй Цзяїня, якому належить 10,2 мільярда або 77% акцій корпорації. Зокрема, у 2017 та 2018 роках він отримав понад 4 мільярди доларів. Водночас борг компанії виріс зі 179 мільярдів доларів до 243 мільярдів доларів. Вже на кінець 2020 року борг забудовника оцінювали у 302 мільярди доларів. Для порівняння у 2009 році ця сума дорівнювала 7,7 мільярда доларів.
Історія статків глави Evergrande Group / Фото Getty Images
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Більше новин про кризу у компанії Evergrande:
- Світові ринки сколихнула новина про можливий крах китайської корпорації Evergrande. На тлі цього, цінні папери компаній та фондові індекси пішли донизу. Невиконання зобов'язань компанією Evergrande може призвести до так званої кредитної кризи та сповільнити економічний розвиток Китаю, що однозначно вплине й на глобальну економіку.
- Проблеми китайської компанії-гіганта у сфері нерухомості також стали причиною турбулентності на ринку криптовалют. Зокрема, курс біткойна знову обвалився. Крім того, знову спрацювала формула: падає біткойн – падають інші цифрові монети.
- Офіційний Пекін наказав місцевим чиновникам підготуватися до потенційного краху компанії Evergrande, які назвали це "підготовкою до ймовірного шторму".
- Криза у компанії Evergrandе не оминула й найзаможніших людей світу. Вони втратили понад 26 мільярдів доларів. Рекордсменом став Ілон Маск. Крім засновника компанії Tesla ця ситуація негативно вплинула на капітали Джеффа Безоса, Воррена Баффета, Марка Цукерберга, Білла Гейтса та інших.