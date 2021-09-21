Крипторинок почав падати слідом за обвалом на світовій біржі США. Індекси S&P та Nasdaq продемонстрували найгірші показники з травня. Інвестори занепокоєні тим, що криза пов'язана з китайською корпорацією, набирає оберти.

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Біткойн падає в ціні через кризу китайської компанії

За останні 24 години біткойн обвалився на 5,7%, до цього криптовалюта впала на 12%. За даними CoinDesk, актуальна вартість цифрової монети становить 43 310 доларів. Вкотре спрацювала формула: падає біткойн – падають й інші цифрові монети. Тож, Ethereum і Dogecoin за добу теж втратили 4,4% та приблизно 6% відповідно.

Біткойн падає в ціні через Evergrande / Інфографіка CoinDesk

Деякі експерти вважають, що боротьба Evergrande – це серйозне випробування для Пекіна, оскільки компанія може повторити долю американського інвестиційного банку Lehman Brothers, який збанкрутував у 2008 році. Проте існує й інша точка зору. Кілька аналітиків сумніваються, що крах китайського гіганта призведе до кризи глобального масштабу.

Чому корпорації Evergrande загрожує дефолт? Компанія заборгувала 300 мільярдів доларів. Найбільш заборгований забудовник світу Компанія заборгувала 300 мільярдів доларів. Найбільш заборгований забудовник світу повинен сплатити відсотки за своїми облігаціями у розмірі 84 мільйони доларів цього четверга . На початку тижня компанія намагалася розплачуватися з інвесторами майном, оскільки не має грошей, щоб виконати свої зобов'язання.

Величезна кількість грошей, які позичили китайські компанії, протягом довгого періоду сприймалася як загроза для стабільності ринку. Тепер інвестори побоюються впливу банків на Evergrande та на подібні компанії. Ця проблема уже сколихнула ринок у Гонконзі, після того, як банки, страхові та інші компанії, які пов'язані з нерухомістю, потрапили під шквал критики. Старший аналітик Oanda Едвард Мояй зазначив, що у контексті цієї ситуації біткойн не відрізняється від інших активів.

Наслідки Evergrande завдають величезної шкоди апетиту до ризику, через що все стає гірше,

– написав експерт.

За його словами, криптовалюти продемонстрували непогані результати, навіть, попри коливання цін. Мойя також наголосив, що нікого не повинно дивувати, що саме з цифрових монет почався розпродаж на ринку, оскільки цей процес є частиною глобальної відмови від ризикованих активів.