На основе собственной фирменной модели спроса и предложения, Тиммер видит, что биткоин достигнет отметки в 100 тысяч долларов до 2023 года. По его мнению, толчком для этого станет момент, когда цифровую монету начнут покупать импульсивные трейдеры.

К теме Биткоин на пути к новым максимумам: главные причины и возможности для инвесторов

Биткоин имеет потенциал достичь нового исторического максимума

Джурриен Тиммер не считает взлет биткоина на 31% в октябре чем-то чрезвычайным, учитывая соотношение динамики цен между криптовалютой и золотом. Он также добавил, что это достаточно устойчивый шаг, и не пузырь, который вот-вот лопнет. Тиммер подметил, что осеннее подорожание биткоина не связано со спекуляциями, поскольку объем цифровых монет на счетах краткосрочных трейдеров составляет 15%. Поэтому если импульсивные трейдеры активизируются, то есть немало пространства.

Согласно данным CoinDesk , актуальная стоимость биткоина колеблется на уровне чуть выше по 59 тысяч долларов за монету. Максимально криптовалюта стоила почти 65 тысяч долларов. Рыночная капитализация биткоина составляет 1,12 триллиона долларов.