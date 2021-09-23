Втрати 10 найбагатших людей світу оцінюють у понад 26 мільярдів доларів. Серед них Ілон Маск, Джефф Безос, Воррен Баффет, Марк Цукерберг.

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Мільярдери постраждали через компанію Evergrande

На фоні кризи в компанії Evergrande, найбільше втратив засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск – 7,2 мільярда доларів. Згідно з Forbes, зараз капітал бізнесмена оцінюють у 194,6 мільярда доларів. Джефф Безос, який очолює рейтинг найзаможніших людей світу, втратив 5,6 мільярда доларів.

Чому корпорації Evergrande загрожує банкрутство? Найбільший забудовник Китаю заборгував 300 мільярдів доларів. Компанія повинна сплатити відсотки за своїми облігаціями у розмірі 84 мільйони доларів у цей четвер. На початку тижня корпорація намагалася розплачуватися з інвесторами майном, оскільки не має грошей, щоб виконати свої зобов'язання.

Капітал найбагатшого бізнесмена Франції Бернара Арно знизився на 2 мільярди доларів. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс не дорахувався 1,94 мільярда доларів, тоді як творець та гендиректор Facebook Марк Цукерберг – 3,27 мільярда доларів. Співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж та колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер зафіксували спад на рівні 1,9 мільярда, тоді як Сергій Брін – 1,8 мільярда доларів.

Мільярдери втрачають гроші через кризу у компанії Evergrande / Фото Getty Images

Найменше постраждали голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон та легендарний інвестор Воррен Баффет. Капітали бізнесменів зменшилися на 764 мільйони доларів та 701 мільйон доларів відповідно.

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