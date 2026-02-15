Чи вигідно докуповувати страховий стаж?

Про те, що робити, коли для виходу на пенсію не вистачає стажу, йдеться на ресурсі "На пенсії".

Дивіться також Яка насправді буде пенсія, якщо є 15 років стажу

Так, можна розглянути конкретний випадок, коли чоловікові 1965 року народження не вистачило 18 місяців стажу для оформлення пенсії у 60 років.

У такій ситуації можна чекати 63 років, щоб добрати стаж і вийти на пенсію за цим віком. Проте з оновленими правилами, коли пенсія визначається також за страховим стажем, якого потрібно більше з кожним роком – варіант може не спрацювати.

Єдиний вихід – докупити страховий стаж. Але тут теж не все просто. Для майбутніх пенсіонерів постає питання – наскільки це вигідно.

Зі змінами до кількості страхового стажу змінюються також мінімальні внески (як база для формування майбутньої пенсії). Тож купівля страхового стажу ростиме в ціні. А щоб визначити, що вигідніше – купувати стаж або чекати наступної "вікової" позначки потрібен лише фінансовий розрахунок.

Якщо повернутись по нашого прикладу, коли не вистачає 18 місяців стажу, маємо таке:

Рахуємо, скільки коштує необхідний стаж. Від січня 2026 року мінімальний внесок – 1 902,34 гривні за місяць. Якщо ж стаж купується заднім числом (за попередні періоди, коли людина не працювала) – ставку подвоюють і так за кожний "неробочий" місяць вийде 3 804,68 гривні.

Розраховуємо, який розмір пенсії (в місяць) отримуватиме людина після оформлення виплат.

Рахуємо, яку загальну суму пенсії отримала б людина за період до досягнення 63 років. Тобто із того, що розрахували на місяць тепер множимо на кількість місяців, коли б могли отримувати пенсію.

Порівнюємо суми, які розрахували: сума за купівлю стажу, якого не вистачило та сума, яку можна було б отримати за відповідний період, якби була оформлена пенсія.

Якщо сума пенсії перевищує витрати на купівлю стажу – можна зробити саме так. Якщо ні – краще почекати наступної "вікової" позначки для виходу на пенсію.

Водночас універсального рішення немає, бо кожна ситуація індивідуальна, як і потреби та можливості людей.

Чи можуть не зарахувати страховий стаж?

Випадки, коли людина працює, але страховий стаж не зарахують – трапляються. Бухгалтер.ua описує одну із таких ситуацій.

Йдеться про роботу на підприємствах, які є банкрутами. Раніше такий роботодавець не сплачував внески до Пенсійного фонду за своїх робітників.

Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", аби стаж був зарахованим, мають бути сплачені страхові внески.

Зауважте! Основною умовою зарахування страхового стажу для розрахунку пенсії є сплата роботодавцем єдиного соціального та страхових внесків за всіх найманих осіб у повному обсязі.

Тобто, якщо роботодавець не платив податки за своїх працівників, їм не був зараховано стаж роботи. І те, що підприємство банкрутувало – не є виправданням.

Як вийти на пенсію раніше і що робити якщо стажу немає взагалі?

Щоб вийти на пенсію раніше, має бути вагома причина. Наприклад, робота зі шкідливими та важкими умовами праці. Тоді оформлювати пенсію можна після 55 років.

Водночас у ситуації, коли стажу немає чи не вистачає, держава призначає соціальну виплату та інші види допомоги, аби не залишати людей без підтримки.