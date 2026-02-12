Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну визначену кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Деякі пенсії припинили виплачувати у січні: яка причина та як діяти

У 2026 році мінімуми були відредаговані. Наразі, аби піти на пенсію, потрібно мати:

для виходу на пенсію у 60 років, як мінімум – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Яка буде пенсія при 15 роках стажу?

15 років стажу достатньо, аби піти на пенсію в 65 років. Також важливу роль при розрахунку виплати грає дохід, який мала особа. Розглянемо ситуацію, де:

дохід особи складав – 10 тисяч гривень;

особа виходить на пенсію на загальних умовах.

Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор. Якщо дотримуватися формули вийде, що пенсія за вказаних умов буде майже – 1,6 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 15 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Проте особа не отримуватиме таку виплату. Адже вона менше встановленої мінімальної. В такому випадку, Пенсійний фонд "дотягує" цю виплату до визначеного мінімуму.

З 1 січня 2026 року мінімальні пенсії в Україні зросли, повідомляє ПФУ. Тобто, зараз особа, за вказаних умов, має отримувати не менш як 2 595 гривень.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?