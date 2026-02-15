Выгодно ли докупать страховой стаж?

О том, что делать, когда для выхода на пенсию не хватает стажа, говорится на ресурсе "На пенсии".

Смотрите также Какая на самом деле будет пенсия, если есть 15 лет стажа

Так, можно рассмотреть конкретный случай, когда мужчине 1965 года рождения не хватило 18 месяцев стажа для оформления пенсии в 60 лет.

В такой ситуации можно ждать 63 лет, чтобы добрать стаж и выйти на пенсию по этому возрасту. Однако с обновленными правилами, когда пенсия определяется также по страховому стажу, которого нужно больше с каждым годом – вариант может не сработать.

Единственный выход – докупить страховой стаж. Но здесь тоже не все просто. Для будущих пенсионеров встает вопрос – насколько это выгодно.

С изменениями к количеству страхового стажа меняются также минимальные взносы (как база для формирования будущей пенсии). Поэтому покупка страхового стажа будет расти в цене. А чтобы определить, что выгоднее – покупать стаж или ждать следующей "возрастной" отметки нужен только финансовый расчет.

Если вернуться к нашему примеру, когда не хватает 18 месяцев стажа, имеем следующее:

Считаем, сколько стоит необходимый стаж. С января 2026 года минимальный взнос – 1 902,34 гривны за месяц. Если же стаж покупается задним числом (за предыдущие периоды, когда человек не работал) – ставку удваивают и так за каждый "нерабочий" месяц получится 3 804,68 гривны.

Рассчитываем, какой размер пенсии (в месяц) будет получать человек после оформления выплат.

Считаем, какую общую сумму пенсии получил бы человек за период до достижения 63 лет. То есть с того, что рассчитали в месяц теперь умножаем на количество месяцев, когда бы могли получать пенсию.

Сравниваем суммы, которые рассчитали: сумма за покупку стажа, которого не хватило и сумма, которую можно было бы получить за соответствующий период, если бы была оформлена пенсия.

Если сумма пенсии превышает расходы на покупку стажа – можно сделать именно так. Если нет – лучше подождать следующей "возрастной" отметки для выхода на пенсию.

В то же время универсального решения нет, потому что каждая ситуация индивидуальна, как и потребности и возможности людей.

Могут ли не засчитать страховой стаж?

Случаи, когда человек работает, но страховой стаж не зачислят – случаются. Бухгалтер.ua описывает одну из таких ситуаций.

Речь идет о работе на предприятиях, которые являются банкротами. Ранее такой работодатель не платил взносы в Пенсионный фонд за своих работников.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", чтобы стаж был зачисленным, должны быть уплачены страховые взносы.

Обратите внимание! Основным условием зачисления страхового стажа для расчета пенсии является уплата работодателем единого социального и страховых взносов за всех наемных лиц в полном объеме.

То есть, если работодатель не платил налоги за своих работников, им не был зачислен стаж работы. И то, что предприятие банкротилось – не является оправданием.

Как выйти на пенсию раньше и что делать если стажа нет вообще?

Чтобы выйти на пенсию раньше, должна быть веская причина. Например, работа с вредными и тяжелыми условиями труда. Тогда оформлять пенсию можно после 55 лет.

В то же время в ситуации, когда стажа нет или не хватает, государство назначает социальную выплату и другие виды помощи, чтобы не оставлять людей без поддержки.