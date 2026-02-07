Як дізнатись розмір майбутньої пенсії?

Майбутній розмір пенсії для багатьох українців може виявитися неочікуваним: як у більший, так і в менший бік. Саме тому Пенсійний фонд радить заздалегідь перевіряти орієнтовну суму виплат через онлайн-сервіси, не звертаючись до відділень.

Зробити попередній розрахунок можна самостійно через пенсійний калькулятор в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Для цього потрібно авторизуватися у системі, перевірити персональні дані, як от дату народження, стать, страховий стаж.

Далі користувач може обрати спосіб розрахунку: за вже наявними даними або з урахуванням майбутнього стажу до досягнення пенсійного віку.

Зверніть увагу! У Пенсійному фонді також радять перевірити інформацію про трудову діяльність і заробітну плату, адже саме ці показники безпосередньо впливають на розмір пенсії.

Після внесення всієї інформації система формує орієнтовний розмір майбутньої пенсії або детальний протокол розрахунку. Результати зберігаються в кабінеті постійно, а користувач може повторювати розрахунок необмежену кількість разів, коригуючи дані та прогнозуючи майбутні виплати.

Що робити, якщо не показує періоди роботи та заробітну плату?

Якщо в електронній системі відсутні окремі періоди трудової діяльності, користувач може самостійно внести їх через функцію додавання нового періоду роботи в особистому кабінеті. Для цього потрібно заповнити відповідну електронну форму, зазначивши інформацію про місце роботи, період зайнятості та інші необхідні дані.

Важливо! Це дозволяє зробити розрахунок майбутньої пенсії більш точним.

Інформацію про офіційний рівень заробітної плати можна перевірити у спеціальному розділі особистого кабінету. Саме ці дані враховуються під час формування страхового стажу та визначення розміру майбутніх пенсійних виплат, тому Пенсійний фонд рекомендує регулярно перевіряти їх актуальність.

Що ще слід знати про вихід на пенсію в Україні?