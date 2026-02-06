Хто отримає за один раз 10 окладів?

Мова йде про людей певних професій, про що зазначено у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Ці пенсіонери додатково отримають понад 2 000 гривень: будьте уважні

На грошову виплату мають право люди, що працювали у таких установах:

загальноосвітні школи;

військові загальноосвітні установи;

музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки;

дитячі трудові та виховно-трудові колонії;

дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх;

логопедичні пункти та стаціонари;

школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації;

професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Для отримання 10 окладів одразу людина має надати трудову книжку, довідку з місця роботи, а також підтвердження про наявність відповідного страхового стажу. Це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Ба більше, при призначенні пенсії допускається підсумовування стажу, який набутий під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я, а також соціального захисту.

Виплата у розмірі 10 окладів надається людям, які раніше не отримували пенсію. Про це наголосили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Також вона надається один раз. І саме на день призначення пенсії.

Що ще слід знати про вихід на пенсію?