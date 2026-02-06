Хто отримає за один раз 10 окладів?
Мова йде про людей певних професій, про що зазначено у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
На грошову виплату мають право люди, що працювали у таких установах:
- загальноосвітні школи;
- військові загальноосвітні установи;
- музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки;
- дитячі трудові та виховно-трудові колонії;
- дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх;
- логопедичні пункти та стаціонари;
- школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації;
- професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади.
Для отримання 10 окладів одразу людина має надати трудову книжку, довідку з місця роботи, а також підтвердження про наявність відповідного страхового стажу. Це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Ба більше, при призначенні пенсії допускається підсумовування стажу, який набутий під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я, а також соціального захисту.
Виплата у розмірі 10 окладів надається людям, які раніше не отримували пенсію. Про це наголосили у Пенсійному фонді.
Зверніть увагу! Також вона надається один раз. І саме на день призначення пенсії.
Що ще слід знати про вихід на пенсію?
- Розмір пенсії за віком в Україні визначається для індивідуально. Сум виплати залежить від набутого страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Однак вік, у якому людина виходить на пенсію, не впливає на пенсію.
- Водночас військові можуть претендувати на пенсію після досягнення 45 років. Але тільки якщо мають загальний страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років та 6 місяців – військова служба або прирівняна до неї служба.