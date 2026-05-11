Хто має право на знижку 100% на комуналку?

Пенсіонери, що є представниками певних професій мають право на 100% знижку на оплату комуналки. Але лише, якщо вони проживають у сільській місцевості, повідомляє ПФУ.

До професій, що дають право на цю пільгу, належать:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

працівники музеїв;

працівники бібліотек і так далі.

Пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше 3 років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу,

– повідомляє ПФУ.

Також знижку на комуналку від 25% можуть отримати, залежно від категорії:

УБД;

особи, що набули інвалідність внаслідок війни;

члени родин загиблих героїв;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

діти війни і так далі, розповідає юрист Михайло Вулах.

Михайло уточнює, що право на пільгу не завжди означає її нарахування. Адже також необхідно врахувати низку важливих нюансів. Зокрема, чи занесені ви до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Це обов'язково треба перевірити.

Чому пільга на комуналку може бути скасована?

Для частини пільговиків встановлено спеціальний ліміт. Це обмеження, зокрема, не стосується УБД.

Важливо! Вказаний ліміт поширюється саме на тих пільговиків, чия пільга залежить від доходу.

У тих, кому встановлено це обмеження, пільга може скасовуватись, якщо середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні пів року перевищує ліміт. Нині він – 4 660 гривень

Які нюанси щодо пільг на комуналку важливо знати?