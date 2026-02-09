Хто може вийти на пенсію до 60 років?
Така можливість доступна для людей певних професій, про що йдеться у постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".
Вийти на пенсію раніше можуть працівники виробництв, робіт, професій, посад на роботах зі шкідливими й важкими умовами праці. Повний робочий день надає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Зокрема слід відповідати таким критеріям:
- мати мінімум 10 років стажу роботи у шкідливих умовах;
- загальний страховий стаж повинен становити не менше ніж 25 років;
- досягти 55 років.
Серед людей, які мають змогу стати пенсіонером у 55 років, є машиністи, гірники, електромонтажники тощо.
Підтвердження права на пенсійне забезпечення за пільгами здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники. Про це наголосили у Пенсійному фонді України.
У довідці повинні бути вказані:
- періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
- професія або посада;
- характер виконуваної роботи;
- розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
- первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.
Зверніть увагу! Надавати довідки потрібно, тому що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.
Хто ще може вийти на пенсію раніше?
- Крім того, учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію. Чоловіки – після досягнення 55 років за наявності стажу щонайменше 25 років, жінки – у 50 років, якщо мають не менше 20 років стажу.
- Багатодітні матері можуть вийти на пенсію раніше – у 50 років. Але якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу.