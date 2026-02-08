Чи призначають пенсію, якщо немає стажу?

В Україні існує механізм соціального захисту для людей, які не набрали необхідної кількості років офіційної роботи. У таких випадках держава може призначити не класичну страхову пенсію, а соціальну виплату або інший вид допомоги за визначених умов, розповіли у Пенсійному фонді.

Для таких випадків передбачена державна соціальна допомога. Її можуть призначити після досягнення 65 років навіть тим, хто не має підтвердженого стажу або має його недостатньо.

Довідково: Законодавство України встановлює, що пенсія за віком призначається за наявності страхового стажу, тобто періодів, коли за людину сплачували внески до Пенсійного фонду. Якщо необхідної кількості років немає, то стандартну пенсію за віком можуть не призначити.

Тобто, виплати можливі, але у форматі соціальної підтримки, а не страхової пенсії, яка залежить від внесків і тривалості офіційної роботи.

За яких умов можуть призначити соціальну виплату замість пенсії?

Право на соціальну виплату зазвичай мають люди, які:

досягли 65-річного віку;

не набрали необхідний страховий стаж для пенсії за віком;

постійно проживають в Україні;

мають низький рівень доходів або не отримують інших значних державних виплат.

Фахівці радять заздалегідь перевіряти свій страховий стаж у Пенсійному фонді. Інколи внески могли не сплачуватися роботодавцем або дані могли бути подані некоректно.

Важливо! У деяких випадках стаж можна підтвердити через суд або шляхом подання додаткових документів.

Який розмір пенсії без стажу?

Соціальна виплата для людей без стажу зазвичай дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році вона встановлена на рівні 2 595 гривень на місяць, адже не залежить від колишньої зарплати, посади чи тривалості неофіційної роботи, уточнили у ПФУ.

Для порівняння: страхова пенсія формується з урахуванням стажу та розміру внесків, тому за наявності тривалого офіційного стажу виплати можуть бути суттєво вищими.

Експерти також наголошують, що можливість офіційно працювати або добровільно сплачувати внески, напряму впливає на майбутній розмір пенсійних виплат й фінансову стабільність у старшому віці.

Що ще слід знати про пенсію в Україні?