Несмотря на то, что акции Evergrande Group в 2021 году упали в цене на 80% и негативно повлияли на капитал основателя компании и миллиардера Сюй Цзяиня, он все еще остается чрезвычайно богатым человеком. Бизнесмен не потеряет этот статус даже если компания терпит крах под тяжестью многомиллиардного долга и обязанностей по выплате процентов по облигациям.
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История капитала главы Evergrande Group
Forbes оценивает капитал китайского бизнесмена в 11,1 миллиарда долларов. Однако львиная доля состояния Сюй Цзяиня – это 8 миллиардов долларов, которые он получал в виде дивидендов после выхода компании Evergrande на Гонконгскою фондовою биржу в 2009 году. Согласно ежегодным отчетам компании, общие долговые обязательства застройщика ежегодно росли с момента его выхода на биржу. Однако корпорация продолжала выплачивать дивиденды ежегодно. Исключением стал лишь 2016 год.
Дивиденды компании Evergrande преимущественно шли в карман одного человека. Речь идет о Сюй Цзяиня, которому принадлежит 10,2 миллиарда или 77% акций компании. В частности, в 2017 и 2018 годах он получил более 4 миллиардов долларов. В то же время долг компании вырос с 179 миллиардов долларов до 243 миллиардов долларов. Уже к концу 2020 долг застройщика оценивали в 302 миллиарда долларов. Для сравнения в 2009 году эта сумма равнялась 7,7 миллиарда долларов.
История капитала главы Evergrande Group / Фото Getty Images
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Другие новости о кризисе в компании Evergrande:
- Мировые рынки всколыхнула новость о возможном крахе китайской корпорации Evergrande. На фоне этого, ценные бумаги компаний и фондовые индексы пошли вниз. Невыполнение обязательств компанией Evergrande может привести к так называемой кредитного кризиса и замедлить экономическое развитие Китая, однозначно повлияет и на глобальную экономику.
- Проблемы китайской компании-гиганта в сфере недвижимости также стали причиной турбулентности на рынке криптовалюта. В частности, курс биткоина снова обвалился. Кроме того, вновь сработала формула: падает биткоин – падают другие цифровые монеты.
- Официальный Пекин приказал местным чиновникам подготовиться к потенциальному краха компании Evergrande, которые назвали это "подготовкой к возможному шторма".
- Кризис в компании Evergrandе не обошла и богатейших людей мира. Они потеряли более 26 миллиардов долларов. Рекордсменом стал Илон Маск. Кроме основателя компании Tesla эта ситуация негативно повлияла на капиталы Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Марка Цукерберга, Билла Гейтса и других.