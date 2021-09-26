Несмотря на то, что акции Evergrande Group в 2021 году упали в цене на 80% и негативно повлияли на капитал основателя компании и миллиардера Сюй Цзяиня, он все еще остается чрезвычайно богатым человеком. Бизнесмен не потеряет этот статус даже если компания терпит крах под тяжестью многомиллиардного долга и обязанностей по выплате процентов по облигациям.

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История капитала главы Evergrande Group

Forbes оценивает капитал китайского бизнесмена в 11,1 миллиарда долларов. Однако львиная доля состояния Сюй Цзяиня – это 8 миллиардов долларов , которые он получал в виде дивидендов после выхода компании Evergrande на Гонконгскою фондовою биржу в 2009 году. Согласно ежегодным отчетам компании, общие долговые обязательства застройщика ежегодно росли с момента его выхода на биржу. Однако корпорация продолжала выплачивать дивиденды ежегодно. Исключением стал лишь 2016 год.

Состояние китайского предпринимателя достигли пика в 2019 году. Тогда Сюй Цзяинь попал в рейтинг Forbes с капиталом в размере 36,2 миллиарда долларов. В марте 2020 году состояние бизнесмена оценивали в 27,7 миллиарда долларов.

Дивиденды компании Evergrande преимущественно шли в карман одного человека. Речь идет о Сюй Цзяиня, которому принадлежит 10,2 миллиарда или 77% акций компании. В частности, в 2017 и 2018 годах он получил более 4 миллиардов долларов. В то же время долг компании вырос с 179 миллиардов долларов до 243 миллиардов долларов. Уже к концу 2020 долг застройщика оценивали в 302 миллиарда долларов. Для сравнения в 2009 году эта сумма равнялась 7,7 миллиарда долларов.

История капитала главы Evergrande Group / Фото Getty Images

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