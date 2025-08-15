Какие цены на золото?

В пятницу, 15 августа, стоимость золотых слитков составила около 3 340 доллара за унцию, после того, как на предыдущей сессии упала на 0,6%. Падение произошло на фоне публикации отчета, который показал максимальный за последние три года рост оптовых цен в США в июле, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

После выхода данных доходность гособлигаций и курс доллара США выросли. Это в свою очередь оказало давление на золото, которое не приносит процентного дохода и оценивается в американской валюте.

Почему упали цены на золото?

Трейдеры также следят за саммитом президентов США и России, который может повлиять на интерес к оффшорным активам. Дональд Трамп предупредил, что примет "очень серьезные меры", если Владимир Путин откажется от соглашения о прекращении огня в Украине.

Примечательно! С начала года золото подорожало более чем на 25%, причем основная часть роста пришлась на первые четыре месяца. Повышению цен способствовали обострение геополитической и торговой напряженности, что усилило спрос на защитные активы, а также покупки со стороны центральных банков.

На прошлой неделе неопределенность относительно того, будут ли золотые слитки облагаться американскими пошлинами, вызвала резкий рост премии на фьючерсы в Нью-Йорке по сравнению со спотовой ценой в Лондоне.

В понедельник Трамп заявил, что пошлина не будет введена, что сократило разрыв между двумя рынками, однако официальных разъяснений пока нет.