Аналитическая компания Kayrros сообщила, что на прошлой неделе мировые запасы сырой нефти сократились почти на 21 миллион баррелей. В частности, объемы нефти в США близки к трехлетнему минимуму. Согласно Bloomberg , похожая ситуация наблюдается и в странах Европы.

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Цена на нефть взлетела до трехлетнего максимума

Цена нефти Brent утром, 24 сентября, взлетела до пикового уровня за 2,5 месяца – 77,7 доллара за баррель. Кроме того, стоимость этой марки черного золота приблизились к максимальному значению с октября 2018 года – 79,83 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала до 73,36 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с августа.

Рост цен на черное золото немного сдержал Китай, который впервые в истории открыто выставил на продажу стратегические запасы нефти . Компании PetroChina и Hengli Petrochemical приобрели 4,43 миллиона баррелей нефти. С другой стороны, тенденцию к росту стоимости сырья в последние недели поддерживали серьезные сбои по производству нефти на побережье Мексиканского залива в США после урагана Ида и других штормов.