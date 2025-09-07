Де найбільші поклади золота в Україні?

Загалом зараз в Україні є 3 основні провінції зі значними запасами золота, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Найбільші запаси цього металу у таких місцях:

Український щит

На цій території є 6 добре вивчених родовищ:

Клинцівське;

Майське;

Юр'ївське;

Золота Балка;

Широка Балка;

Сергіївське.

Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що загальний обсяг ресурсів на цих родовищах сягає 620 тонн золота.

Донбаська золоторудна провінція

У цьому місці є 400 тонн прогнозних ресурсів. Проте потенціал цих запасів може бути значно більшим. Адже там знайдені дрібні перспективні родовища.

Карпатська золотоносна провінція

Найвідомішим у цій провінції є Мужіївське родовище, запаси там орієнтовно – 50 тонн. Також значні поклади у:

Берегівському родовищі.

родовищі Сауляк.

Зауважте! Також, за даними Інституту геології, в Україні присутні численні розсипні родовища золота

Який потенціал України у золоторудній галузі? Оцінки Держгеонадр свідчать про те, що загальні запаси золота в Україні сягають приблизно 3 тисячі тонни. Найбільші поклади на "Українському щиті" – 2 400 тисяч тонн, на Донбасі – майже 400 тонн, в Карпатах – 55 тонн.

Яка вартість золота зараз?