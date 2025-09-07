Де найбільші поклади золота в Україні?
Загалом зараз в Україні є 3 основні провінції зі значними запасами золота, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".
Найбільші запаси цього металу у таких місцях:
- Український щит
На цій території є 6 добре вивчених родовищ:
- Клинцівське;
- Майське;
- Юр'ївське;
- Золота Балка;
- Широка Балка;
- Сергіївське.
Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що загальний обсяг ресурсів на цих родовищах сягає 620 тонн золота.
- Донбаська золоторудна провінція
У цьому місці є 400 тонн прогнозних ресурсів. Проте потенціал цих запасів може бути значно більшим. Адже там знайдені дрібні перспективні родовища.
- Карпатська золотоносна провінція
Найвідомішим у цій провінції є Мужіївське родовище, запаси там орієнтовно – 50 тонн. Також значні поклади у:
- Берегівському родовищі.
- родовищі Сауляк.
Зауважте! Також, за даними Інституту геології, в Україні присутні численні розсипні родовища золота
Який потенціал України у золоторудній галузі?
Оцінки Держгеонадр свідчать про те, що загальні запаси золота в Україні сягають приблизно 3 тисячі тонни. Найбільші поклади на "Українському щиті" – 2 400 тисяч тонн, на Донбасі – майже 400 тонн, в Карпатах – 55 тонн.
Яка вартість золота зараз?
НБУ визначає вартість золота, залежно від його "чистоти". Станом на 5 вересня, дорогоцінний метал, який відповідав найвищим стандартам мав ціну – 4 664,84 гривні за грам.
Золото з початку року подорожчало на майже 35%. Зростання вартості цього металу, зокрема, пов'язане з "посяганнями" Трампа на незалежність ФРС.
При покупці золотих прикрас, варто звертати увагу не тільки на пробу. Зокрема, колір металу вказує на домішки у сплаві. Наприклад, червоний відтінок золоту надає мідь.