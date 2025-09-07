Где самые большие залежи золота в Украине?
Всего сейчас в Украине есть 3 основные провинции со значительными запасами золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".
Наибольшие запасы этого металла в таких местах:
- Украинский щит
На этой территории есть 6 хорошо изученных месторождений:
- Клинцовское;
- Майское;
- Юрьевское;
- Золотая Балка;
- Широкая Балка;
- Сергеевское.
Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что общий объем ресурсов на этих месторождениях достигает 620 тонн золота.
- Донбасская золоторудная провинция
В этом месте есть 400 тонн прогнозных ресурсов. Однако потенциал этих запасов может быть значительно больше. Ведь там найдены мелкие перспективные месторождения.
- Карпатская золотоносная провинция
Самое известное в этой провинции Мужиевское месторождение, запасы там ориентировочно – 50 тонн. Также значительные залежи в:
- Береговском месторождении.
- месторождении Сауляк.
Заметьте! Также, по данным Института геологии, в Украине присутствуют многочисленные россыпные месторождения золота
Какой потенциал Украины в золоторудной отрасли?
Оценки Госгеонедр свидетельствуют о том, что общие запасы золота в Украине достигают примерно 3 тысячи тонн. Самые большие залежи на "Украинском щите" – 2 400 тысяч тонн, на Донбассе – почти 400 тонн, в Карпатах – 55 тонн.
Какая стоимость золота сейчас?
НБУ определяет стоимость золота, в зависимости от его "чистоты". По состоянию на 5 сентября, драгоценный металл, который отвечал самым высоким стандартам имел цену – 4 664,84 гривны за грамм.
Золото с начала года подорожало почти на 35%. Рост стоимости этого металла, в частности, связан с "посягательствами" Трампа на независимость ФРС.
При покупке золотых украшений, стоит обращать внимание не только на пробу. В частности, цвет металла указывает на примеси в сплаве. Например, красный оттенок золоту придает медь.