Скільки коштує золото у банку?

5 вересня регулятор встановив ціну на банківське золото – 4 664,84 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Разом з цим:

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 650,85 гривні за грам.

Метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 618,19 гривні за грам.

За скільки можна здати золото зараз?

Вартість золотого лому залежить від проби. Зараз його вартість за грам така:

333 проба: 1 537,86 гривні за грам

375 проба: 1 731,82 гривні за грам;

500 проба: 2 309,10 гривні за грам;

583 проба: 2 692,40 гривні за грам;

585 проба: 2 701,64 гривні за грам;

750 проба: 3 463,64 гривні за грам;

900 проба: 4 156,37 гривні за грам;

916 проба: 4 230,26 гривні за грам;

958 проба: 4 424,23 гривні за грам;

999 проба: 4 613,57 гривні за грам.

Як зміниться вартість золота?

2 вересня золото сягнуло рекордного максимуму, 1 унція цього металу почала коштувати 3 508 доларів. Імовірно, це зростання триватиме. Зауважимо, що з початку року золото подорожчало на понад 30%.

Дії Дональда Трампа можуть "змусити" золото подорожчати до 5 тисяч доларів. Йдеться, зокрема, про його "посягання" на незалежність ФРС.