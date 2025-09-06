Скільки коштує золото у банку?
5 вересня регулятор встановив ціну на банківське золото – 4 664,84 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Разом з цим:
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 650,85 гривні за грам.
- Метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 618,19 гривні за грам.
За скільки можна здати золото зараз?
Вартість золотого лому залежить від проби. Зараз його вартість за грам така:
- 333 проба: 1 537,86 гривні за грам
- 375 проба: 1 731,82 гривні за грам;
- 500 проба: 2 309,10 гривні за грам;
- 583 проба: 2 692,40 гривні за грам;
- 585 проба: 2 701,64 гривні за грам;
- 750 проба: 3 463,64 гривні за грам;
- 900 проба: 4 156,37 гривні за грам;
- 916 проба: 4 230,26 гривні за грам;
- 958 проба: 4 424,23 гривні за грам;
- 999 проба: 4 613,57 гривні за грам.
Як зміниться вартість золота?
2 вересня золото сягнуло рекордного максимуму, 1 унція цього металу почала коштувати 3 508 доларів. Імовірно, це зростання триватиме. Зауважимо, що з початку року золото подорожчало на понад 30%.
Дії Дональда Трампа можуть "змусити" золото подорожчати до 5 тисяч доларів. Йдеться, зокрема, про його "посягання" на незалежність ФРС.
Чи добувають в Україні золото?
В Україні є значні запаси корисних копалин. Зокрема, на українській території знаходяться великі родовища золота. Найбільші запаси цього дорогоцінного металу сконцентровані на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.