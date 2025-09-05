Як Трамп може вплинути на ціну золота?

Трамп неодавно намагався звільнити члена ради ФРС Лізу Кук. Це рішення загострило конфлікт американського президента з Центробанком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Зниження відчутне: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Зверніть увагу! Рішення Трампа намагаються оскаржити в суді.

Сценарій, в якому незалежність ФРС зруйнована, ймовірно призведе до більш високої інфляції, падіння акцій і довгострокових облігацій, а також ослаблення долара як резервної валюти,

– каже Деан Стрейвен, співкерівник глобальних досліджень у сфері сировини в Goldman Sachs.

Як відомо, через активне зростання вартості золота, його почали скуповувати інвестори та центробанки. Стрейвен каже, що цей дорогоцінний метал "сховище вартості, яке не залежить від інституційної довіри".

Як може подорожчати золото?

Згідно з базовим прогнозом Goldman Sachs, золото здорожчає до 4 тисяч доларів за унцію до середини 2026 року. Ціна може зрости ще більше, якщо приватні інвестори масово "виходитимуть" з американських облігацій у цей дорогоцінний метал.

Якщо всього 1% приватних власників американських держоблігацій переллють капітал у золото, його ціна підніметься майже до 5 000 доларів за унцію,

– наголосив Стрейвен.

Що відбувається з золотом зараз?

Станом на 2 вересня золото сягнуло рекордного значення. 1 унція цього дорогоцінного металу почала коштувати 3 508 доларів.

Китай видобув найбільше золота у 2024. Потрібно зауважити, що ця країна є рекордсменом і по споживанню. Річ у тім, що Пекін активно накопичує золото, аби стати більш незалежним від американського долара. Також значний видобуток цього металу здійснюють Росія і Австралія.