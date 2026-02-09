Як зросла ціна на золото 9 лютого 2026 року?
Ключові дані, щодо зростання та інфляції вкажуть на подальшу траєкторію процентних ставок, повідомляє Reuters.
Спотова ціна на золото зросла на 0,9%. Вартість цього металу сягнула – 5 004,61 долара за унцію.
Цікаво! Зростання золота відбувалося ще минулої п'ятниці. Тоді метал збільшився в ціні на 4%.
Це може бути дуже короткострокова внутрішньоденна кореляція між доларом і сріблом, а також золотом, що призводить до зростання цін на метали,
– вказав старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.
Які фактори є вирішальними для вартості золота:
- Наразі долар перебуває на найнижчому рівні, починаючи з 4 лютого. Саме це зробило метали, що реалізуються в доларах, дешевшими для іноземних покупців.
- Збільшення попиту.
- Потенційне зниження ставки ФРС у 2026 році на 25 базисних пунктів. Імовірно це відбудеться двічі. Перше зниження, згідно з теперішніми прогнозами, очікується у червні.
Президент Федеральної резервної системи Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в п'ятницю, що, на її думку, для протидії слабкості ринку праці може знадобитися ще одне або два зниження процентних ставок,
– вказує видання.
Як змінилась ціна на срібло зараз?
Сьогодні спотова вартість срібла зросла на 3,7%. Унція цього металу досягла – 80,89 долара.
Цікаво! На попередній сесії срібло зросло в ціні на 10%.
Історичний максимум срібла було встановлено 24 січня. Тоді цей метал за унцію коштував – 121,64 долара, повідомляє Reuters.
Якщо срібло не зможе подолати ключовий опір на рівні 92,24 долара за унцію, я не дуже переконаний у ймовірності середнього висхідного тренду,
– додав Вонг.
Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість платини сьогодні впала. Вона знизилась на 0,7%. Тепер унція цього металу коштує – 2 081,23 долара.
Ціна паладію знизилась на 0,3%. Вартість цього металу складає – 1 707,31 долара за унцію.