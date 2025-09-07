Яка різниця між червоним та жовтим золотом?
Червоне золото є комбінацією чистого золота – 75%, міді – 25%, пише 24 Канал.
Читайте також Ще з 1996 року: як змінювались українські гроші з впливом часу
Зверніть увагу! У червоне золото замість міді іноді додають срібло. Таким чином пом'якшується колір. Тобто, золото, в такому випадку, має теплий, злегка червонуватий відтінок.
А от жовте золото це сплав одразу 3 металів. Їх співвідношення може змінюватись, в середньому воно таке:
- золота в сплаві – 75%;
- міді – 12,5%;
- срібла – 12,5%.
Дорожчим є червоне чи жовте золоте?
Першочергово вартість золота залежить від проби. Найчастіше ювелірні прикраси виготовляються із:
- золота 585 проби – 58,5% золота у сплаві;
- 750 проби – 75%;
- 375 проби – 37,5%.
Зауважте! Кінцева вартість золотої прикраси при покупці також залежить від дизайну, бренду та інших факторів. Водночас потрібно зазначити, що мідь коштує менше ніж срібло. Тому, червоне золото, в теорії, мало б бути дешевше за жовте.
Станом на 5 вересня, за даними НБУ, вартість золотого брухту найпопулярніших проб така:
- 375 проба – 1 731,82 гривні за грам;
- 585 проба – 2 701,64 гривні за грам;
- 750 проба – 3 463,64 гривні за грам.
Що потрібно знати про золото зараз?
Нацбанк встановлює вартість банківського золота, залежно від його виду. Найчистіший метал, станом на 5 вересня, мав ціну – 4 664,84 гривні за грам.
Золото може подорожчати через дії Трампа. Йдеться, про посягання американського президента на незалежність ФРС. На думку експертів, з часом вартість золота може сягнути 5 тисяч доларів за унцію.
В Україні також є значні поклади золота. Найбільші з них на Закарпатті, у Дніпропетровській та Кіровоградських областях.