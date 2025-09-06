Які банкноти не друкує НБУ у 2025?

З початку 2024 і до 25 серпня 2025 року не здійснювався друк нових банкнот номіналом 100 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

Також НБУ перестав друкувати нові 200-гривневі банкноти після початку 2023 року. Зазначимо, що до того регулятор доволі активно випускав купюри з таким номіналом.

Останніми роками було надруковано:

100-гривневі купюри – у 2021 році орієнтовно 240 мільйонів штук, у 2022 – 2023 роках – приблизно по 25 мільйонів купюр щорічно;

– у 2021 році орієнтовно 240 мільйонів штук, у 2022 – 2023 роках – приблизно по 25 мільйонів купюр щорічно; 200-гривневі – у 2021 році було надруковано орієнтовно 110 мільйонів купюр, у 2022 – приблизно 370 мільйонів штук.

Чи планує НБУ випуск нових банкнот?

У 2025 році НБУ найбільше надрукував:

купюр номіналом 500 гривень, загалом – майже 200 мільйонів штук;

банкнот номіналом 1000 гривень – приблизно 173 мільйони штук.

Також регулятор майже не припиняв друк купюр номіналом 50 гривень:

у 2022 році таких банкнот було надруковано – приблизно 80 мільйонів штук;

у 2023 році була пауза, НБУ припинив друк таких купюр;

у 2024 році – 60 мільйонів штук;

у 2025 році – 80 мільйонів штук.

Зауважимо, що регулятор також активно здійснює карбування нових монет у 2025:

номіналом 5 гривень – загалом майже 60 мільйонів копійок;

10 гривень – 57 мільйонів штук;

монет 50 копійок було випущено – 10 мільйонів штук.

Зверніть увагою! За потребою, НБУ може випустити в обіг раніше надруковані банкноти номіналом 100 та 200 гривень.

Що відбувається з українською валютою зараз?