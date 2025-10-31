Скільки зараз коштує унція золота?

Спотова ціна на золото впала на 0,4%. Вона сягнула – 4 009,24 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що вплинуло на вартість золота:

зниження попиту на безпечні активи;

зростання долара;

на ринку виникла невизначеність, відносно чергового зниження ставок ФРС;

Нагадаємо! У жовтні ставки ФРС знизились за 25 базисних пунктів. У грудні зміни не плануються.

Після ухвалення рішення Пауелл заявив, що чиновники намагаються досягти консенсусу щодо майбутнього монетарної політики, і застеріг, що ринки не повинні припускати чергового зниження ставки в грудні,

– наголошує видання.

Зауважимо, що на зниження вартості золота вплинула і зустріч Трампа та Сі. Сторони домовились на певні поступки, аби продовжувати співпрацю.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?

Спотова вартість срібла зросла на 0,2%. Вона сягнула – 49,02 долари за унцію.

Платина, своєю чергою, здешевшала на 0,9%. Цей метал тепер коштує – 1 596,60 долара за унцію.

Паладій подорожчав на 1,1%. Тепер він має ціну – 1 460,95 долара за унцію.

Зверніть увагу! Рекордне значення протягом жовтня, як повідомляє Reuters, було – 4 381,21 долара за унцію.