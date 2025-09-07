Як змінювались українські гривні?

Зокрема у ті часи середня зарплата становила близько 130 гривень, повідомляє 24 Канал.

Однак роки йшли, відбувався розвиток економіки, а з ним і купівельна спроможність громадян. Тому у Національному банку замислились, чи потрібні в Україні банкноти з вищим номіналом.

Купюра номіналом 100 гривень зразка 1996 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Під час введення в обіг нових номіналів до уваги беруться економічні чинники, а також зручність розрахунків для людей,
– наголосили в НБУ.

Тобто якщо країна активно розвивається, у людей зростають доходи, а разом з тим і обсяги розрахунків, то з’являється попит на купюри вищого номіналу. Таким чином у 2006 році вийшла в обіг банкнота номіналом 500 гривень.

Банкнота 500 гривень зразка 2006-2015 років / Фото НБУ надане для 24 Каналу

Ці гроші стали чимось на кшталт символу нового етапу. Так Україна поступово входила у період відносної економічної стабільності. Ба більше, відбувалося ще й зростання добробуту.

Однак майже через 15 років відбулося більша резонансна подія введення у році банкноти номіналом 1 000 гривень. Це сталося вже у 2019 році.

Банкнота номіналом 100 гривень / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Як пояснили у Нацбанку, банкнота номіналом 1 000 гривень має удосконалені дизайн та систему захисту. Крім того, вона зовсім не поступається за рівнем безпеки банкнотам євро чи долара США.

Цікаво! Ввели купюри в обіг через кілька причин. Перша: українська економіка потребувала набагато зручнішого інструменту для готівкових розрахунків. Друге: введення 1 000 гривень сприяло зниженню витрат держави на друк та обіг банкнот меншого номіналу.

Що ще відомо про українські гроші?

  • Деякі українські гроші вилучили з обігу. Йдеться про дрібні монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також банкноти номіналом 1-200 гривень зразків до 2003 року та банкноти 1-500 гривень 2003–2007 років.

  • Крім того, купюри низьких номіналів (мова йде про 1, 2, 5, 10 гривень) замінили на монети аналогічних номіналів.

  • Також було оновлено дизайн банкнот та захист грошей нового покоління.

  • У 2024-2025 роках модифікували банкноти номіналами 20, 50, 500 та 1000 гривень: додали гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"