Як змінювались українські гривні?
Зокрема у ті часи середня зарплата становила близько 130 гривень, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Чим відрізняється гривнева підробка від оригіналу
Однак роки йшли, відбувався розвиток економіки, а з ним і купівельна спроможність громадян. Тому у Національному банку замислились, чи потрібні в Україні банкноти з вищим номіналом.
Купюра номіналом 100 гривень зразка 1996 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Під час введення в обіг нових номіналів до уваги беруться економічні чинники, а також зручність розрахунків для людей,
– наголосили в НБУ.
Тобто якщо країна активно розвивається, у людей зростають доходи, а разом з тим і обсяги розрахунків, то з’являється попит на купюри вищого номіналу. Таким чином у 2006 році вийшла в обіг банкнота номіналом 500 гривень.
Банкнота 500 гривень зразка 2006-2015 років / Фото НБУ надане для 24 Каналу
Ці гроші стали чимось на кшталт символу нового етапу. Так Україна поступово входила у період відносної економічної стабільності. Ба більше, відбувалося ще й зростання добробуту.
Однак майже через 15 років відбулося більша резонансна подія введення у році банкноти номіналом 1 000 гривень. Це сталося вже у 2019 році.
Банкнота номіналом 100 гривень / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Як пояснили у Нацбанку, банкнота номіналом 1 000 гривень має удосконалені дизайн та систему захисту. Крім того, вона зовсім не поступається за рівнем безпеки банкнотам євро чи долара США.
Цікаво! Ввели купюри в обіг через кілька причин. Перша: українська економіка потребувала набагато зручнішого інструменту для готівкових розрахунків. Друге: введення 1 000 гривень сприяло зниженню витрат держави на друк та обіг банкнот меншого номіналу.
Що ще відомо про українські гроші?
Деякі українські гроші вилучили з обігу. Йдеться про дрібні монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також банкноти номіналом 1-200 гривень зразків до 2003 року та банкноти 1-500 гривень 2003–2007 років.
Крім того, купюри низьких номіналів (мова йде про 1, 2, 5, 10 гривень) замінили на монети аналогічних номіналів.
Також було оновлено дизайн банкнот та захист грошей нового покоління.
У 2024-2025 роках модифікували банкноти номіналами 20, 50, 500 та 1000 гривень: додали гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"