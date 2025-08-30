Які є рудні корисні копалини в Україні?
Зараз Україна посідає перше місце в Європі за запасами одразу декількох видів руд: залізних, титанових, марганцевих та уранових, пише 24 Канал з посиланням на Інститут геології.
Де знаходяться рудні корисні копалини в Україні:
- Залізні руди
Саме залізні руди є ядром чорної металургії. Основні регіони видобутку:
- Криворізький басейн (Дніпропетровщина);
- Білозерський район (Запорізька область);
- Керченський басейн (АР Крим);
- Кременчуцький район (Полтавщина).
Цікаво! Найбільше поклади залізної руди в Україні сконцентровані саме в Криворізькому залізорудному басейні. Також перспективним, на думку геологів, для видобутку є дно Азовського моря. Вчені вважають, що загалом Україна має загальні запаси залізних руд у розмірі 27 мільярдів тонн, це орієнтовно 5% від усіх світових.
- Марганцеві руди
Нікопольський басейн має запаси марганцевих руд, які поступаються лише африканським. Також їх активний видобуток ведеться у Великотокмацькому родовищі.
Потрібно зазначити, що такі руди залягають саме у пластах осадового походження. Це значно полегшує їх видобуток відкритим способом.
Зверніть увагу! Запаси марганцевих руд у Нікопольському басейні – більш як 2,5 мільярда тонн.
- Титанові руди
Титанові руди України зосереджені в розсипах піщаних відкладень. Завдяки цьому спрощується їх видобуток.
Загалом в Україні є 40 титанових родовищ. Основними вважаються:
- Іршанське родовище (Житомирська область);
- Малишівське та Самотканське (Дніпропетровщина).
Важливо! В Україні розробляється 12 родовищ. Саме це дозволяє здійснювати експорт. До того ж, станом на зараз, Іршанський та Вільногірський комбінати забезпечують 20% від усього світового виробництва ільменітових концентратів.
- Уранові руди
Переважно поклади уранових руд на Кіровоградщини. Саме ці мінерали є основою для розвитку атомної енергетики. Для України запаси уранових руд надважливі, адже вони дозволяють посилювати енергонезалежність.
Чи є в Україні золото та інші благородні метали?
Україна володіє значними запасами благородних металів. Зокрема, платини, срібла й золота. Зараз промисловий видобуток цих металів обмежений.
Родовищ золота в Україні доволі багато, найпопулярніші з них у таких областях:
- Закарпатська;
- Дніпропетровська;
- Кіровоградська.
Чому важливі рудні корисні копалини?
Рудні корисні копалини це мінеральні утворення зі значним вмістом металів. Їх вигідно видобувати, адже вони є основою багатьох галузей, у тому числі енергетики.