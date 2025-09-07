Какая разница между красным и желтым золотом?
Красное золото является комбинацией чистого золота– 75%, меди – 25%, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! В красное золото вместо меди иногда добавляют серебро. Таким образом смягчается цвет. То есть, золото, в таком случае, имеет теплый, слегка красноватый оттенок.
А вот желтое золото это сплав сразу 3 металлов. Их соотношение может варьироваться, в среднем оно такое:
- золота в сплаве – 75%;
- меди – 12,5%;
- серебра – 12,5%.
Дороже красное или желтое золото?
В первую очередь стоимость золота зависит от пробы. Чаще всего ювелирные украшения изготавливаются из:
- золота 585 пробы – 58,5% золота в сплаве;
- 750 пробы – 75%;
- 375 пробы – 37,5%.
Обратите внимание! Конечная стоимость золотого украшения при покупке также зависит от дизайна, бренда и других факторов. В то же время нужно отметить, что медь стоит меньше серебра. Поэтому, красное золото в теории должно быть дешевле желтого.
По состоянию на 5 сентября, по данным НБУ, стоимость золотого лома самых популярных проб такова:
- 375 проба – 1 731,82 гривны за грамм;
- 585 проба – 2 701,64 гривны за грамм;
- 750 проба – 3 463,64 гривны за грамм.
Что нужно знать о золоте сейчас?
Нацбанк устанавливает стоимость банковского золота, в зависимости от его вида. Самый чистый металл, по состоянию на 5 сентября, имел цену – 4 664,84 гривны за грамм.
Золото может подорожать из-за действий Трампа. Речь идет, о посягательстве американского президента на независимость ФРС. По мнению экспертов, со временем стоимость золота может достичь 5 тысяч долларов за унцию.
В Украине также есть значительные залежи золота. Крупнейшие из них на Закарпатье, в Днепропетровской и Кировоградских областях.