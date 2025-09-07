Какая разница между красным и желтым золотом?

Красное золото является комбинацией чистого золота– 75%, меди – 25%, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! В красное золото вместо меди иногда добавляют серебро. Таким образом смягчается цвет. То есть, золото, в таком случае, имеет теплый, слегка красноватый оттенок.

А вот желтое золото это сплав сразу 3 металлов. Их соотношение может варьироваться, в среднем оно такое:

золота в сплаве – 75%;

меди – 12,5%;

серебра – 12,5%.

Дороже красное или желтое золото?

В первую очередь стоимость золота зависит от пробы. Чаще всего ювелирные украшения изготавливаются из:

золота 585 пробы – 58,5% золота в сплаве;

750 пробы – 75%;

375 пробы – 37,5%.

Обратите внимание! Конечная стоимость золотого украшения при покупке также зависит от дизайна, бренда и других факторов. В то же время нужно отметить, что медь стоит меньше серебра. Поэтому, красное золото в теории должно быть дешевле желтого.

По состоянию на 5 сентября, по данным НБУ, стоимость золотого лома самых популярных проб такова:

375 проба – 1 731,82 гривны за грамм;

585 проба – 2 701,64 гривны за грамм;

750 проба – 3 463,64 гривны за грамм.

Что нужно знать о золоте сейчас?